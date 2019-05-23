Rusya’dan İdlib’de cihatçı yerleşkelerine hava saldırısı

Rusya’nın İdlib’de cihatçıların yerleşkelerine dönük hava saldırısına başladığı duyuruldu. Hava saldırısının İdlib’in batı kırsalında yapıldığı aktarıldı.

Hava saldırısına gerekçe olarak geçen gün Rusya’nın hakimiyetinde olan Hmeymin Askeri Hava Üssü’ne yapılan saldırı gösterildi.

İdlib’de El Kaide yapılanması olan Heyet Tahrir Şam’ın Suriye Ordusu’nun elinde bulunan Kefr Nebude kasabasını işgal etmesi sonrası Hmeymin Askeri Hava Üssü’ne de füze saldırısı yapılmıştı. Söz konusu saldırı füzeleri havada imha edilerek üsse ulaşması engellenmişti.

Suriye ordusu ise İdlib’in kuzeyine doğru ilerleyişinde idari sınırlara ulaşmış durumda. Ordunun İdlib operasyonuna hava desteğinin Hmeymim Askeri Hava Üssü’nden sağlanması cihatçıların ilk hedefleri arasında yer alıyor.