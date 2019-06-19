22.8 C
Istanbul
20.06.2019
Anasayfa DÜNYA Rusya'dan S-400 açıklaması: Kurallara uygun

Rusya’dan S-400 açıklaması: Kurallara uygun

birgun.net birgun.net

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze sistemini almasına ilişkin anlaşmanın uluslararası kurallara uygun olduğunu, tüm kararların alındığını bildirdi.

Gruşko, ABD’nin Türkiye’ye karşı olası yaptırım uygulamasına yönelik açıklaması üzerine yaptığı açıklamada, “Biz uzun zaman önce tavrımızı dile getirdik. Her egemen devlet askeri – teknik alanda kendi partnerlerini seçme hakkına sahip. Tüm kararlar alındı, anlaşma uluslararası kurallara uygundur” ifadesini kullandı.

Daha önce medyada ABD Başkanı Donald Trump idaresinin Temmuz ayında Türkiye’ye karşı 3 yaptırım paketi uygulanması ihtimalini değerlendirdiği belirtilmişti.

İlginizi çekebilir:  Rusya: Sınırlarımıza yaklaşan Amerikan B-52N’lere önleme yapıldı

Kaynak:DHA

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,710AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Akademi Konseyi’ne Başkanlık modeli

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN -
15 Temmuz 2018’de çıkarılan, “4 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” aradan bir yıl geçmeden...
Devamını Oku

AKP saldırdıkça kaybediyor!

FİKRİ SAĞLAR -
Türkiye, AKP iktidarında hızla ahlaki çöküntüye uğradı.Bu durumu...
Devamını Oku

Aradaki fark kapanmadı, AKP’nin son kozu Erdoğan

MEHMET EMİN KURNAZ -
Tekrarlanacak İstanbul seçimine günler kala AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden sahaya...
Devamını Oku

Haydi sandık başına; İstanbul, Türkiye ve dünya için…

İBRAHİM Ö. KABOĞLU -
23 Haziran’a üç gün kala şu üçlü sorgulama akla geliyor:
Devamını Oku

Sayıştay yargıladı, hükme bağladı: İSKİ’deki kamu zararı 8 milyon 623 bin lira

Nurcan Gökdemir -
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 23 Haziran seçimleri öncesi iki aday arasında süren...
Devamını Oku

Panoları işgal eden, 13 milyon lira ödenen şirketin yönetimi tanıdık çıktı: İBB’de kayırma düzeneği

Uğur Şahin -
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kentin muhtelif noktalarındaki reklam ünitelerinin İstanbul Dijital Medya...
Devamını Oku

Müziğin yarışması olur mu hiç?

Barış Akpolat -
Geçen hafta jürisi olduğum bir müzik yarışmasında başlıktaki soruyu sordum kendi kendime....
Devamını Oku

Antalya’da 2 caretta caretta bıçaklanıp vurarak öldürüldü

birgun.net -
Antalya'daki Belek turizm bölgesindeki sahilde, 2 caretta carettanın tüfekle vurularak ve bıçaklanarak...
Devamını Oku

İmamoğlu: Neymiş? “Azgın azınlık”, Lafa bak

birgun.net -
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, '''Kimin parasını kime dağıtıyorsun?'...
Devamını Oku

Siverek’teki katliama ilişkin tutuklu sayısı 5’e yükseldi

birgun.net -
Urfa’nın Siverek ilçesinde 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı katliamda iki kişi...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi