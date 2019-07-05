Rusya’dan ‘S-400’ açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya yapımı S-400 hava savunma sisteminin ilk parçalarının, Türkiye’ye sevk edilmek üzere pazar günü uçaklara yükleneceği haberlerinin doğru olup olmadığı sorulunca, söz konusu sistemin gönderimine ilişkin yapılan anlaşmanın şartlarının plana göre yerine getirilmekte olduğunu söyledi.

S-400 sisteminin ilk bataryasının parçalarının Türkiye’ye sevk edilmek üzere Rusya’daki bir askeri havaalanında uçaklara yükleneceği ve ileriki günlerde de gideceği yere ulaşmış olacağı yönündeki Habertürk haberi, Kremlin Sözcüsü Peskov’a soruldu.

‘PLANLANDIĞI ŞEKİLDE YERİNE GETİRİLİYOR’

Sputnik’in haberine göre Peskov söz konusu haberi doğrulamaktan kaçınarak, anlaşmanın planladığı gibi sürdüğünü söyledi.

Peskov, “Kremlin Sözcüsü olarak şunu doğrulayabilirim ki S-400 anlaşmasının şartları, aynı planlandığı şekilde yerine getiriliyor” dedi.

