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15.07.2019
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Rusya’dan S-400 yaptırımı açıklaması: NATO, ABD kendi silahlarını müttefiklerine satabilsin diye var

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Rus senatör Aleksey Puşkov, Rusya yapımı bir hava savunma sistemi almış olması nedeniyle ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım planlarını eleştirdi.

Puşkov, “S-400 sistemi almasaydı yaptırım da uygulanmazdı. ABD’nin kendi silahlarını müttefiklerine satması, NATO’nun varoluş sebeplerinden biri” açıklamasında bulundu.

Sputnik’in aktardığı habere göre, Rus senatör Puşkov Twitter’dan yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“ABD, Türkiye’ye yaptırım uygulayacak. Ankara’nın söz dinleyip kendisine gerekli olmayan Patriot sistemini satın alması gerekiyordu. S-400 sistemi almasaydı yaptırım da uygulanmazdı. ABD’nin kendi silahlarını müttefiklerine satması, NATO’nun varoluş sebeplerinden biri. Şimdi ittifaktakiler istedikleri kadar üyelerinin eşit haklara sahip oluşundan bahsedebilirler.”

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