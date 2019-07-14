Rusya’dan S-400 yaptırımı açıklaması: NATO, ABD kendi silahlarını müttefiklerine satabilsin diye var

Rus senatör Aleksey Puşkov, Rusya yapımı bir hava savunma sistemi almış olması nedeniyle ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım planlarını eleştirdi.

Puşkov, “S-400 sistemi almasaydı yaptırım da uygulanmazdı. ABD’nin kendi silahlarını müttefiklerine satması, NATO’nun varoluş sebeplerinden biri” açıklamasında bulundu.

Sputnik’in aktardığı habere göre, Rus senatör Puşkov Twitter’dan yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“ABD, Türkiye’ye yaptırım uygulayacak. Ankara’nın söz dinleyip kendisine gerekli olmayan Patriot sistemini satın alması gerekiyordu. S-400 sistemi almasaydı yaptırım da uygulanmazdı. ABD’nin kendi silahlarını müttefiklerine satması, NATO’nun varoluş sebeplerinden biri. Şimdi ittifaktakiler istedikleri kadar üyelerinin eşit haklara sahip oluşundan bahsedebilirler.”