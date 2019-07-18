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18.07.2019
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‘Rusya’dan Su-35 alınıp alınmayacağına Erdoğan karar verecek’

Rus basınına konuşan askeri kaynak, Su-35 alınıp alınmayacağı konusunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından karar alınacağını söyledi.

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Türkiye’den askeri bir kaynak Rus yayını Sputnik’e açıklama yaparak, “Türkiye’nin Rusya’dan Su-35 savaş uçağı satın alıp almayacağını söylemek için erken olduğunu” belirtti.

Kaynak, söz konusu teklifi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın değerlendireceğini söyledi.

İsmini vermek istemeyen kaynak açıklamasında, “Türkiye’nin Rusya’dan Su-35 uçakları satın alıp almayacağını net olarak söylemek için henüz erken. Bu denli önemli bir konunun değerlendirmesini, Sayın Cumhurbaşkanımız yapacak” dedi.

‘İSTENİLİRSE GÜNDEME ALINACAK’ DENİLMİŞTİ

Daha önce Rus devlet şirketi Rosteh’in genel direktörü Sergey Çemezov, ‘istenmesi hâlinde Türkiye’ye dördüncü nesil Su-35 uçakları sevk etmeyi gündeme alabileceklerini’ açıklamıştı.

Çemezov bu açıklamayı, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 savunma sistemi satın almasından dolayı beşinci nesil F-35 savaş jeti programına katılımınının Pentagon tarafından askıya alınması üzerine yapmıştı.

Rosteh CEO’sunun Türkiye’ye dördüncü nesil Su-35 uçaklarını sevk edebileceklerinin söylemesinin nedeni, Rusya’nın beşinci nesil savaş uçaklarının henüz test aşamasıda olması.

F-35 jetleri ile aynı sınıfta yer alan Rus beşinci nesil Su-57 uçakları henüz Rus ordusunun da kullanımında değil. Söz konusu uçakların son aşamasında olan testlerinin bu yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Rosteh: Türkiye isterse Su-35 göndermeye hazırız

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