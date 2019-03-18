Rüzgarın yönünü hesaba katamayan Bulgar polisi, kendilerine gaz sıktı

Bulgaristan’da parlamento önünde yapılan bir eyleme saldıran polisler rüzgârı hesaba katmayınca sıktıkları biber gazından kendileri etkilendi.

Olay, başkent Sofya’da parlamento önünde gerçekleştirilen hükümet karşıtı protesto sırasında yaşandı. Kitleyi dağıtmak isteyen bir polis kalabalığa doğru biber gazı sıktı. Ancak rüzgârın yönünü hesaba katmayınca, gaz bütün polisleri etkiledi.



Olay kameralara da yansırken, bir anda dağılan polislerin öksürdüğü, yüzlerini yıkadığı görülüyor. Görüntülerin yayılmasıyla polisler sosyal medyada günün konusu oldu.