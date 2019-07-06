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06.07.2019
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S-400, aç-kapa bir sistem değil

Washington ile krize dönüşen S-400’lere ilişkin formül arayışı sürüyor. ABD’nin yaptırım tehdidine karşı S-400’lerin aktif edilmeyeceği sadece riskli anlarda kullanılacağı iddia edildi. Savunma Uzmanı Dr. Egeli ‘riskli dönemlerde’ kullanıma açılmasının mümkün olmadığını belirtti

MEHMET EMİN KURNAZ MEHMET EMİN KURNAZ

ABD ve NATO’nun tehditlerine rağmen Türkiye’nin Rusya’dan almayı planladığı S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin krizde her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. İlk etapta Ankara’ya konuşlandırılmasına karar verilen savunma sistemlerinin, ABD yaptırımlarını hafifletmek için yalnızca ‘riskli dönemlerde’ kullanıma açılacağı iddia edildi.

“S-400 bitmiş bir anlaşma, artık teslim süresi konuşuluyor” diyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önceki gün yaptığı açıklamada “S-400 savunma sistemidir, saldırı sistemi değil. Acil bir durum olduğu zaman devreye girecek. Durup dururken S-400’ler neden devreye girsin bir defa maliyeti çok yüksek. Teslim tarihini buradaki arkadaşlarımız ve Rusya’daki ilgili kişiler birlikte karar verecek” dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise S-400’lerin ilk parçalarının pazar günü gönderileceği yönündeki iddialara “anlaşma şartları plana göre yerine getiriliyor” şeklinde yanıt verdi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Sıtkı Egeli, S-400 krizine dair gelişmeleri değerlendirdi. Trump’la görüşülmenin durumu değiştirmeyeceğini söyleyen Egeli, “S-400’lerin yalnızca tehlike anında kullanılacağı söylemi sadece krizi ertelemek anlamına geliyor. S-400’ler girdiği an Türkiye’ye yaptırımlar gelir” dedi.

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Yunanların S-300 krizi gibi…

“S-400 krizi, Girit’teki Yunanlıların S-300 kullanımı gibi sıkıntılı bir süreç. Onlar da S-300’lerden yıllarca sorun yaşadılar” diyen Egeli, Türkiye’de önündeki 20 yıla uzanan her krizin, S-400 değişkenine bağlı olacağını ve S-400’lerin kullanılabilmesinin ABD ile istişare sürecine tabi olacağını belirtti. Egeli, “Böyle bir şey kabul edilemez. Mesela ‘Irak’ta veya Yunanistan’a karşı kullanılması gerektiğinde Türkiye hava sahasında F-35 var mı yok mu?’ gibi sorulara bağlı kalmak zaten pratikte çok zor” diye konuştu.

Uygulanabilir pratik değil

Bir başka sakıncaya daha dikkat çeken Egeli, “Komplike, gelişmiş hava savunma sistemleri aç-kapa sistemler değildir. Yıl boyunca personelinizi bu konuda eğiteceksiniz. Ben ihtiyaç olduğunda sistemi açar kullanırım beklentisi içerisinde olmak gerçekçi değil. Sonuçta bu nitelikteki sistemler, aktif olarak kullanılarak aşinalık kazanılması gereken sistemler” dedi.

S-400’lerin gelmesiyle Türkiye’ye yaptırımların uygulanmasını beklemek gerektiğini belirten Egeli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Trump ile konuşulması önemli, ama tek başına sonucu belirleyici değil. Zaten bir oranda Trump’tan bağımsız bir süreç bu. Zaten Trump’ı ve Rusya ile olan ilişkilerini kontrol etmek üzere Kongre tarafından getirilmiş Rusya’ya yönelik bir yaptırım sistemi söz konusu. Bu yaptırım kongre tarafından getirilmiş durumda. Trump bunu tek yönlü olarak baypas edemez. Amerikan sisteminin geriye kalanın aktörleri, yani  Kongre, Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı bunu uygulatmayacaktır. Ya da birtakım sorunlar ve engellemeler çıkaracaktır. Ben dolayısıyla  S-400’lerin geldiği an yaptırımların devreye gireceğini düşünüyorum.”

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