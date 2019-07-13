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13.07.2019
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S-400 gerilimi sürerken ilk parçalar Ankara’ya ulaştı: Kriz üreten sevkiyat

Washington ile Ankara arasında uzun süredir diplomatik krize neden olan S-400’lerin ilk teslimatı Ankara’ya ulaştı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Herhangi bir sıkıntı yok, süreç devam edecek” derken, NATO Türkiye’nin S-400 almasından endişe duyulduğunu aktardı

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S-400 Hava Savunma Sistemleri’ne ilişkin kriz sürerken, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) S-400’lerin teslimat sürecinin başladığını duyurdu. Dün sabah saatlerinden itibaren S-400’leri taşıyan Rus uçakları Mürted (Akıncı) hava Üssü’ne iniş yaparken, MSB açıklamasında “Sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi’nin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara’ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır” denildi.

10 EYLÜL’E KADAR FAAL OLACAK

Ayrıca ilk sevkıyatta sadece füze ve rampa parçalarının gelmesi beklenirken, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin ardından yürütülen yoğun diplomasi trafiği sonucu S-400’lerin radar sisteminin de getirildiği öğrenildi. S-400’lerin nereye kurulacağına ilişkin TSK’nin bir hafta içinde karar vereceği beklenirken, sistemin 10 Eylül’e kadar faal hale getirilmesinin planlandığı ifade edildi.

TESLIMAT ÜÇ PARTI HALINDE

Rus TASS haber ajansının askeri diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, S-400’lerin Türkiye’ye teslimatı, üç parti şeklinde gerçekleştirilecek.

Türkiye’ye teslimatın ilk partisinin uçakla yapıldığı belirtilen haberde, “Kısa zamanda, S-400’ün ikinci partisinin teslimatı uçakla gerçekleştirilecek. 120’nin üzerinde füzeden oluşacak üçüncü parti ise deniz yoluyla ulaştırılacak” ifadeleri kullanıldı.

Daha önce, Türk uzmanların S-400’ün kullanımıyla ilgili Rusya’da eğitim aldığı hatırlatılan açıklamada, “Temmuz-ağustosta yaklaşık 80 Türk askeri uzmanı S-400 ile ilgili aynı eğitim merkezinde eğitim görecek” denildi. Rusya’nın, askeri-teknik işbirliğinden sorumlu federal servisi FSVTS yetkililerinin açıklamasında da “Teslimatlar tarafların üstünde mutabık kaldığı tarihlerde gerçekleştirilecektir” denildi.

‘HERHANGI BIR SIKINTI YOK’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ilk S-400 teslimatına ilişkin açıklama yaptı.

“S-400 ile ilgili söylüyoruz. Bitmiş bir anlaşma, süreç devam ediyor” denilen açıklamada, “Biz bu işleri koordine ediyoruz. Uçak izni, personel izni süreçleri de devam ediyor. MSB de gerekli açıklamayı yaptı. Herhangi bir sıkıntı yok. Süreç bundan sonra da sağlıklı bir şekilde devam edecek” ifadeleri kullanıldı.

NATO: ENDIŞELIYIZ

S-400’ün teslimatına ilişkin NATO’dan da bir açıklama geldi. AFP’ye konuşan NATO yetkilisi, “Türkiye’nin S-400 sistemini alma kararının doğuracağı potansiyel sonuçlar hakkında endişeliyiz” dedi.

S-400 hava savunma sistemine ait ilk parçaların Ankara’ya getirilmesi dünyada büyük yankı uyandırdı. Rus savunma sanayi şirketi Almaz Antey’in geliştirdiği sistem 2007’den bu yana Rusya’da kullanılıyordu. Rusya’nın ardından S-400’leri Çin ve Belarus kullanmaya başladı. Türkiye ise bu ülkelerin ardından dünyanın en iyi hava savunma sistemi olarak nitelendirilen S-400’lere sahip olan dördüncü ülke oldu.

3 soruda S-400

S-400 hava savunma sistemi birçok soruyu da beraberinde getirdi.

S-400 nedir, hangi özellikleri içeriyor?

2007’de kullanımına başlayan ve 400 kilometre menzile sahip S-400’ler, aynı anda 80 hedefi gözetebilmesi, stratejik bombardıman uçaklarından gözlem uçaklarına dek çok sayıda savaş uçağını ve balistik füzeleri yok edebilmesi gibi özelliklere sahip.

Türkiye neden S-400 alıyor? ABD ve NATO neden tepki gösteriyor?

1952’den bu yana NATO üyesi olan ve ABD yapımı F-35 savaş uçaklarını kullanan Türkiye için Rusya’dan S-400 alma kararı birçok tartışmaları da beraberinde getiriyor. Hava savunma sistemlerini NATO’ya karşı kullanmak için geliştiren Rusya’dan NATO üyesi bir ülkenin hava savunma sistemi satın almasının olağan bir alışveriş olmadığı biliniyor. Çünkü, S-300 ve S-400 hava savunma sistemi, ABD’nin elindeki F-22 ve F-35 savaş uçaklarını karşılaştırmak için geliştirilen silahlar arasında yer alıyor. ABD ve NATO, bu gerekçelerle Türkiye’nin S-400 satın alımına karşı yaptıkları çıkışını koruyor. Türkiye’nin S-400’leri neden satın aldığı sorusunun ise birçok cevabı mevcut. “Güvenlik” temasını temel gerekçe olarak sunan AKP iktidarı, Suriye sınırında olup bitenleri gerekçe göstererek “hava savunma sistemini geliştirmek” istediğini belirtiyor..

Rusya bu sistemi nerelerde kullanıyor? Hangi ülkelere satmayı planlıyor?

Rusya, S-400 hava savunma sistemini birincil hedefi olarak NATO tehdidi gördüğü yerlerde kullanıyor. Rusya’nın önemli askeri güç bulunduğu stratejik Kaliningrad, NATO’nun Rusya’ya ait olduğunu reddettiği Kırım, Suriye’de bulunan Tartus ve NATO’ya karşı müttefiki olan Belarus bu sistemin yerleştirildiği yerler. Çin, Hindistan, Suudi Arabistan, Vietnam, Ermenistan, Mısır, Kazakistan ise Rusya’nın S-400 satmayı gündeme getirdiği ülkeler arasında yer alıyor.

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