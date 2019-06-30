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30.06.2019
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S-400 geriliminde netleşme yok

Türkiye’nin Rusya’dan alacağı için ABD ile krize neden olan S-400 gerilimi G-20’de yapılan Erdoğan-Trump görüşmesinde de çözülemedi. İki isim ve Beyaz Saray, birbirinden farklı açıklamalarda bulundu

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Türkiye’nin Rusya’dan alacağı S-400 hava savunma sistemlerinin neden olduğu ABD-Türkiye geriliminde netleşme yok. G-20 zirvesinde yapılan Erdoğan-Trump görüşmesi ardından iki isim ve Beyaz Saray, birbirinden farklı açıklamalarda bulundu. Beyaz Saray’ın açıklaması, ABD’nin pozisyonunu koruduğuna işaret ediyor.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Zirvesi’ndeki temaslarının ardından açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump ile ikili bir görüşme gerçekleştiren Erdoğan, “S-400’lere ilişkin ABD’nin yaptırım uygulamayacağını Trump’tan duymuş olduk” dedi.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump ise, basına yaptığı açıklamada Erdoğan’ın ifadesine yakın bir söylemde bulunmadı. Trump, “Türkiye S-400 alımını gerçekleştirirse yaptırımlarla karşılaşacak mı?” sorusuna yanıt verirken sözlerine, Erdoğan’la arasında özel bir ilişki olduğunu anlatarak başladı. Trump buna örnek olarak da, ‘Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine olası harekâtını engellemiş olmasını’ gösterdi.

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“Türkiye ilginç bir vaka” diyen Trump, şöyle devam etti: “Herkesin bildiği gibi Kürtlerle büyük bir sorunu var ve 65 bin kişilik ordusu sınırdaydı. Bize IŞİD’i yok etmemiz için yardım eden Kürtleri yok edecekti. Ve ben onu aradım ve bunu yapmamasını rica ettim. Ve o bunu yapmadı. Yani, bizim bir ilişkimiz var.”
Sözü bu noktada S-400’lere bağlayan Trump, Erdoğan’la görüşmede de dile getirdiği görüşü yineleyerek, mevcut krizin sorumluluğunu selefi Barack Obama’nın yönetimine yükledi. Trump, Obama yönetiminin Türkiye’ye Amerikan yapımı Patriot hava savunma sistemlerini satmadığını ve Ankara’nın bu nedenle Rus yapımı S-400’lere yöneldiğini söyledi. Türkiye’nin hem S-400’lere hem de F-35’lere ‘çok para döktüğünü’ belirten Trump, ‘Erdoğan’a adil davranılmadığını’ söyledi. Trump, gelinen noktada durumun çok karmaşık olduğunu ve sorunu çözmek için çalıştıklarını vurguladı.

Beyaz Saray açıklamasında ise şu ifadeler yer aldı: “Başkan Türkiye’nin potansiyel olarak S-400 hava savunma sistemi almasıyla ilgili endişelerini dile getirdi ve Türkiye’ye savunma iş birliği konusunda NATO’yu güçlendirecek biçimde ABD ile çalışma çağrısında bulundu.”

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