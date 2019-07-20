S-400 krizi: ABD’li Cumhuriyetçiler ‘yaptırım’ istiyor

Washington ile Ankara arasında yaşanan S-400 krizine ilişkin belirsizlik sürüyor. ABD’de Cumhuriyetçi Senatörler Rick Scott ve Todd Young ABD Senatosu’na Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alan Türkiye’ye yaptırım uygulanması için çağrıda bulunduğu bir karar tasarısı sundu.

Washinton’da temaslarda bulunan TÜSİAD Yönetim Kurulu ise “Gerginliğin akılcı bir yaklaşımla çözüme kavuşturulmasını diliyoruz” dedi. Öte yandan Reuters’a konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Türkiye’nin F-35 sisteminden çıkarılmasına ilişkin, “İptal edilen anlaşmalar 12 milyar dolar değerinde” ifadelerini kullandı.

Reuters’ın ele geçirdiği karar tasarısının taslağında, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemini satın alması ‘ABD’nin güvenlik hakkına doğrudan ve büyük bir tehdit’ olarak tanımlanıyor. Karar tasarısının kabul edilmesi durumunda Türkiye’ye ‘ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamında belirlenen yaptırımların tamamen uygulanması’ öngörülüyor.

NATO’ya toplantı talebi

Cumhuriyetçi Senatör ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump yönetimine ‘Rusya’nın oluşturduğu tehdidin değerlendirilmesi ve Türkiye’nin daimi NATO üyeliğinin gözden geçirilmesi için NATO’ya toplantı talebinde bulunması’ çağrısı yapıyor. Senato’nun Dışilişkiler Komitesi’nden Demokrat Senatör Bob Menendez de, Türkiye’yi F-35 programından çıkarmanın yeterli olmadığını ifade etti.

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30 bin çalışan işsiz kalacak

Öte yandan Reuters’a konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, iptal edilen anlaşmaların 12 milyar dolar değerinde olduğunu belirtti. Çeviköz, “Bu şirketlerin yaklaşık 30 bin çalışanı var, bu insanlar nereye gidecek” dedi. EDAM Başkanı Sinan Ülgen ise F-35 için parça üretimi yapan fabrikaların artık amaçsız kaldığını söyledi.

TÜSİAD’tan Washington teması

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski başkanlığındaki heyet, Washington’da temaslarda bulundu. Kaslowski, “Türk-Amerikan ilişkilerinde S-400, F-35 ve yaptırımlar konusu ile başlayan gerginliğin her iki tarafın da transatlantik dünyanın ortak değer ve çıkarlarını gözetmesiyle akılcı bir yaklaşımla çözüme kavuşturulmasını diliyoruz” dedi.

ABD heyeti Türkiye’ye gelecek

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jerffrey başkanlığındaki heyet pazartesi günü Ankara’ya gelecek. Görüşmede Fırat’ın doğusu, güvenli bölge ve Suriye’deki son durum ele alınacak.