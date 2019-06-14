24.2 C
Istanbul
14.06.2019
Anasayfa EKONOMİ S-400 krizi lirayı baskılamayı sürdürüyor: Dolar/TL 5,93'ü gördü

S-400 krizi lirayı baskılamayı sürdürüyor: Dolar/TL 5,93’ü gördü

birgun.net birgun.net

Haftanın son işlem gününe, Perşembe gününün kapanış düzeylerine yakın başlayan dövizler, gün ortasına doğru en az yüzde 0.5 yükseldi; dolar/TL, 5,93 seviyesine kadar tırmandı.

Piyasalardaki işlemlerde:

  • dolar en düşük 5.8530 lira ve en yüksek 5.9293 lirayı gördükten sonra, 5.91 – 5.92 lira aralığında,
  • euro en düşük 6.6130 lira ve en yüksek 6.6903 lirayı gördükten sonra, 6.67 – 6.68 lira aralığında,
  • sterlin en düşük 7.4344 lira ve en yüksek 7.5136 lirayı gördükten sonra 7.49 – 7.50 lira aralığında işlem görüyor.

İlginizi çekebilir:  Hazine son 2 yılın dış borcunu 5 ayda aldı

Kaynak:DHA

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,634AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

“Aliağa Belediyesi’nin emek düşmanı politikaları karşısında işçilerin yanındayız”

birgun.net -
BERKAY SAĞOLİzmir Aliağa Belediyesi’nde yaşanan işçi kıyımına...
Devamını Oku

Pendik’te 5 katlı bina yıkılma tehlikesi nedeniyle tahliye edildi

birgun.net -
Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde yıkılma tehlikesi nedeniyle 5 katlı bir bina tahliye edildi.
Devamını Oku

Binali Yıldırım: Kırık olmayan karne tatsız aşa benzer, benim de oldu

birgun.net -
AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Devamını Oku

Akşener: İmamoğlu anketlerde 3-4 puan önde

birgun.net -
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 23 Haziran seçimleri öncesi İstanbul programlarına...
Devamını Oku

PES 2020’nin fiyatı belli oldu

birgun.net -
Konami’nin futbol oyunu olan Pro Evolution Soccer 2020'nin fiyatı belli oldu.
Devamını Oku

Ukrayna Anayasa Mahkemesi’nden ‘Poroşenko’ kararı: Anayasayı ihlal etti

birgun.net -
Ukrayna Anayasa Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko’nun anayasayı ihlal ettiğini kabul...
Devamını Oku

“Katarlılar Borsa’dan çıkıyor” iddiasına ilişkin açıklama

birgun.net -
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Katarlı yatırımcıların Borsa İstanbul'dan çıkışının söz konusu olmadığı,...
Devamını Oku

Futbolda transfer dönemi 17 Haziran’da başlayacak

birgun.net -
Futbolda 1. transfer ve tescil dönemi 17 Haziran Pazartesi günü başlayacak.
Devamını Oku

BDDK: Onlarca kişi hakkında suç duyurusunda bulunmadık

birgun.net -
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), "Onlarca kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğumuz...
Devamını Oku

“Eybek Dağı’nda RES istemiyoruz!”

BİRGÜN İZMİR -
Balıkesir’in Edremit ilçesi Eybek Dağında yüzde doksanı Kanada ve Fransa sermayeli Polat...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi