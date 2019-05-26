S-400 krizi seçimlerden sonra sonuçlanacak

Dilan Esen

Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 Hava Savunma Sistemleri krizi devam ediyor. AKP’li cumhurbaşkanı Erdoğan geçen günlerde S-400’lerin teslimatının erkene alınabileceğini söylerken, Türkiye ve Amerika arasındaki krizin nasıl sonuçlanacağı merak konusu olmayı sürdürüyor.

Amerika Türkiye’ye karşı yaptırım uygulayacağını söylerken, AKP iktidarı geri adım atmayacağını dile getiriyor. Yaşanan krizi BirGün’e değerlendiren Emekli Büyükelçi Faruk Loğoğlu, özellikle kongreden çıkacak kararla ve Trump’ın da imzasıyla yaptırımlar uygulanabileceğini söyledi. Bu krizin daha fazla tırmanamayacağını belirtti, “Tarafların pozisyonları açık. Amerika ‘da hem yönetim hem de kongre almayın, alırsanız yaptırım uygularız diyor.

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Türkiye’de bu benim ulusal güvenliğim için bir tehdit oluşturmuyor diyor” dedi. Konunun bu noktada kilitlendiğini ifade eden Loğolu, “Bu meselenin çözüme ulaştığını ancak 23 Haziran seçimlerinden sonra görebileceğiz. Seçimlere kadar bu gergin ve sert ortam fazla bir değişiklik göstermeden devam edecek” diye konuştu.

Faruk Loğoğlu

AMERİKA YAPTIRIM UYGULAYABİLİR

Türkiye’ye 2 haftalık süre tanındığına yönelik haberler çıktığını ekleyen Loğoğlu, “Bence böyle bir zaman sınırlaması yok. Sadece ikili ilişkilerle ilgili sorunlar nedeniyle değil Türk ekonomisinin yüksek kırılganlığı sebebiyle Türkiye, Amerika’yı S-400’ler nedeniyle kaybetmek istemeyecektir. Erdoğan, erken alınabileceğini söyleyebilir ama söylem ve eylem arasında fark olabiliyor” ifadelerini kullandı.

Loğoğlu, “Rusya’nın, Türkiye’ye gücenmesi ile Amerika’nın, Türkiye’ye kızması arasında fark var. Rusya’yla diğer konulardaki ilişkiler devam ettirilebilir. Ancak Amerika geri planda yaptırımlar uygulayabilir. Dünya Bankası ve para fonu üzerindeki etkisiyle Türkiye’ye ekonomik anlamda daha fazla zarar verebilir” dedi.

Türkiye’nin bu zararları önlemesi gerektiğini söyleyen Loğoğlu, “Ben füzelerin erken bir tarihte getirilebileceği düşünmüyorum. 23 Haziran seçimleri bu süreci dondurmak için iktidar tarafından geçerli bir sebep” şeklinde sözlerini sonlandırdı.