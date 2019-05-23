S-400 ‘pazarlığında’ kritik eşiğe girildi

Dış Haberler Servisi

Ankara-Washington hattındaki S-400 restleşmesinde kritik bir dönemece girildi. ABD’nin Türkiye’ye Rusya ile imzaladığı S-400 anlaşmasından vazgeçmek ve Amerikan Patriot sistemleri alımını onaylamak için iki hafta süre tanıdığı, aksi takdirde yaptırımlarla tehdit ettiği bildirildi.

Ankara ise, pazarlığın dozunu artırmaya çalışıyor. Her ne kadar Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar, “ABD ‘Ertele’ diyor, biz ‘Bitti’ diyoruz” dese de, haftalardır süren hem ABD hem de Rusya trafiğinden Ankara’nın henüz “bitti” demesinin kolay olamayacağını açık. ABD ile yürütülen Suriye’de ‘güvenli bölge’ pazarlıkları da sürerken, Ankara, ABD’nin bu konu ve F-35’ler hakkındaki endişelerini gidermek için ortak bir komisyon kurulmasını istiyor ama nafile. Rusya ise eli en güçlü taraf. Türkiye’nin ‘eksen’inin nerede olacağı konusuyla da sanıldığı kadar ilgilenmiyor. İç siyasette hamaset malzemesi “F-35 ve S-400” pazarlıkları iktidarın kritik bir eşikte olduğu ve kısa sürede karar vermesi gerektiği gizleyemiyor

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‘Haziranın ilk haftası kritik’

CNBC’nin haberine göre ABD Türkiye’den, Amerikan Patriot hava savunma sistemleri için anlaşmayı kabul etmek ya da S-400 alım anlaşmasına bağlı kalıp Amerikan yaptırımlarına maruz kalmak arasında seçim yapmasını bekliyor. Konuyla yakından ilgili oldukları belirtilen ve ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan habere göre, Türkiye’nin S-400 anlaşmasınıhaziran ayının ilk haftasının sonuna kadar iptal ederek ABD yapımı Patriot füze savunma sistemi almaya razı olmaması durumunda, F-35 savaş uçakları programından çıkarılması, taahhüt edilen 100 F-35 savaş uçağının teslimatının iptali, ABD yaptırımları ve NATO’da olumsuz sonuçlar gündeme gelebilecek. CNBC’ye bilgi veren kaynaklar bu sürenin uzatılmasının söz konusu olmadığını ve bunun ABD Dışişleri Bakanlığı’nın son teklifi olduğunu belirtti.

‘Patriot teklifini inceliyoruz’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile yaşanan S-400 gerilimine ilişkin olarak “ABD ‘Ertele’ diyor, biz ‘Bitti’ diyoruz” ifadesini kullandı. Akar, Türkiye ile ABD arasında S-400’ler konusundaki görüşmelerde bir iyileşme gözlemlediğini, ancak ABD’den gelebilecek olası yaptırımlara da hazırlanıldığını ve tüm seçeneklerin göz önünde bulundurulduğunu söyledi. Fakat Akar aynı konuşmasında, Türkiye’nin F-35 programı konusundaki sorumluluklarını yerine getirdiğini belirtti. Bu nedenle programın devam etmesi beklentisi içinde olduklarını kaydetti. Akar, Türkiye’nin ABD’li Raytheon Co. şirketinin ürettiği Patriot füze savunma sistemlerini satın alabilmek için sunulan teklifi de incelediğini belirtti.

‘Olumsuz bakıyoruz’

Savunma Bakanı Hulusi Akar S-400’lerle ilgili bazı TSK personelinin “Rusya’ya eğitime gittiği”ne yönelik haberlere de değinerek Rusya’ya personel gönderildiğini de doğruladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, ABD’nin Türkiye’yi Rusya’yla yapılan S-400 füze savunma sistemleri anlaşmasından vazgeçirmek için verdiği ültimatomlara son derece olumsuz baktıklarını söyledi.