“S-400 satışı Türkiye’nin daimi NATO üyeliğine dair soru işaretleri doğuruyor”

İngiliz Times gazetesi başyazısında, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasıyla NATO daimi üyeliğinin de sorgulanacağı yorumunu yaptı.

Gazete, NATO’nun harekete geçmesi gerektiğini ancak stratejik öneme sahip Türkiye ile ilişkilerin bozulmaması için ‘dikkatli adımlar atılması’ gerektiğini ifade etti.

“Batı’nın artık göz ardı edemeyeceği bir Türkiye sorunu var” denilen yazıda, Erdoğan’ın Rus S-400 füze sistemini satın alma kararının, Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana 29 üye devletli NATO’ya daimi üyeliğiyle ilgili soru işaretleri doğuracağı belirtildi.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, Times gazetesindeki başyazıda şu ifadeleri kullandı:

“Batı’nın artık S-400 sisteminin satışı üzerine harekete geçmekten başka seçeneği yok. Washington F-35 programının askıya alındığını duyurdu. ABD’nin yasaları uyarınca yaptırım uygulama yükümlülüğü var. Benzer bir şekilde NATO’nun da harekete geçmesi lazım yoksa NATO’dan yarı bağımsız diğer üye devletler de Rusya ile savunma bağlarını derinleştirme girişiminde bulunabilir.”