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15.07.2019
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S-400 savunma sistemlerine ilişkin kriz sürüyor: Yaptırımlar kapıda

Washington ile Ankara arasında krize neden olan S-400 Hava Savunma Sistemleri’nin parça sevkıyatı sürüyor. ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımlarını bu hafta duyuracağı iddia edilirken, Beyaz Saray’dan çıkacak son karar merak konusu

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S-400 füze savunma sistemi malzemelerinin sevkıyatı kapsamında 3 uçak daha Mürted Hava Meydanı’na indi. Milli Savunma Bakanlığı’nca (MSB) S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkıyatının devam ettiği açıklandı. MSB’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, malzemelerin sevkıyatı kapsamında beşinci uçağın Mürted Hava Meydanı’na indiği belirtildi. Bundan 2 saat sonra da 6. uçağın alana iniş yaptığı haberi geldi. MSB yaklaşık 3 saat sonra da 7. uçağın iniş yaptığı bilgisini paylaştı.

Öte yandan Rus senatör Aleksey Puşkov, ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım planlarını eleştirdi. Puşkov, “S-400 sistemi almasaydı yaptırım da uygulanmazdı. ABD’nin kendi silahlarını müttefiklerine satması, NATO’nun varoluş sebeplerinden biri” açıklamasında bulundu.

Rus senatör Puşkov Twitter’dan yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “ABD, Türkiye’ye yaptırım uygulayacak. Ankara’nın söz dinleyip kendisine gerekli olmayan Patriot sistemini satın alması gerekiyordu. S-400 sistemi almasaydı yaptırım da uygulanmazdı. ABD’nin kendi silahlarını müttefiklerine satması, NATO’nun varoluş sebeplerinden biri. Şimdi ittifaktakiler istedikleri kadar üyelerinin eşit haklara sahip oluşundan bahsedebilirler.”

Bloomberg haber sitesi de ABD’nin S-400 sistemi alması nedeniyle Türkiye’ye uygulayacağı yaptırımları gelecek hafta içerisinde duyuracağı yönünde bir haber yayımladı.

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Kaynaklar, Trump’ın ekibinin ‘Amerika’nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası’ (CAATSA) kapsamında uygulanacak üç farklı yaptırım paketinden birini seçtiğini belitti, fakat bu paketin tam olarak hangi adımları içerdiğine ilişkin ayrıntı vermedi.

Yaptırım paketinin ABD Dışişleri ve Savunma Bakanlığı yetkilileri ile Milli Güvenlik Konseyi tarafından uzun görüşmeler sonucu belirlendiği ifade edildi. Söz konusu planın, Trump’ın da onayını alması gerekiyor.

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