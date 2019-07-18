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18.07.2019
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S-400 sevkiyatı kapsamında 15. uçak Mürted’e indi

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Fotoğraf: DepoPhotos

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi’ne ait malzemelerin sevkiyatı kapsamında 15. uçak da Mürted Hava Meydanı’na indi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya’dan alınan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı bugün de devam etti.

Bu kapsamda 15. Rus kargo uçağı, sabah saatlerinde Mürted Hava Meydanı’na iniş yaptı.

​S-400’ler, uzun menzilli radar tespit sistemi, komuta kontrol ünitesi, füze rampası ve angajman radarı olmak üzere 4 ayrı parçadan oluşuyor. Füze dışındaki parçalar hava yoluyla Türkiye’ye getirilecek ve burada birleştirilecek. 

Konuşlandırıldıklarında Türkiye S-400 bataryalarına sahip ilk NATO ülkesi olacak.

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