S-400 sevkiyatı kapsamında 15. uçak Mürted’e indi

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi’ne ait malzemelerin sevkiyatı kapsamında 15. uçak da Mürted Hava Meydanı’na indi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya’dan alınan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı bugün de devam etti.

Bu kapsamda 15. Rus kargo uçağı, sabah saatlerinde Mürted Hava Meydanı’na iniş yaptı.

​S-400’ler, uzun menzilli radar tespit sistemi, komuta kontrol ünitesi, füze rampası ve angajman radarı olmak üzere 4 ayrı parçadan oluşuyor. Füze dışındaki parçalar hava yoluyla Türkiye’ye getirilecek ve burada birleştirilecek.

Konuşlandırıldıklarında Türkiye S-400 bataryalarına sahip ilk NATO ülkesi olacak.