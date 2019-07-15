S-400 sevkiyatı kapsamında iki uçak daha Mürted’e indi

S-400 füze savunma sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında iki uçak daha bugün Mürted Hava Meydanı’na indi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatının bugün de devam ettiği açıklandı.
Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin sevkiyatı geçen cuma günü başladı. İlk gün, füze bataryalarının komuta merkezi ve radar düzeneklerini taşıyan 3 uçak, Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki Mürted Hava Meydanı’na indi. Cumartesi 1, pazar günü 3 olmak üzere hafta sonu 4 uçak ile sisteme ait parçaların sevkiyatı devam etti.
Sevkiyat sürecinin 4’üncü gününde 8’inci ve 9’uncu uçak, Mürted Hava Meydanı’na indi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda 8’inci uçak, Mürted Hava Meydanı’na indi” denildi.
DOKUZUNCU UÇAK ÖĞLE SAATLERİNDE GELDİ
Saat 12.30 sıralarında dokuzuncu uçak da Mürted Hava Meydanı’na iniş yaptı.