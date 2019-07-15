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15.07.2019
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S-400 sevkiyatı kapsamında iki uçak daha Mürted’e indi

birgun.net birgun.net

S-400 füze savunma sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında iki uçak daha bugün Mürted Hava Meydanı’na indi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatının bugün de devam ettiği açıklandı.

Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin sevkiyatı geçen cuma günü başladı. İlk gün, füze bataryalarının komuta merkezi ve radar düzeneklerini taşıyan 3 uçak, Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki Mürted Hava Meydanı’na indi. Cumartesi 1, pazar günü 3 olmak üzere hafta sonu 4 uçak ile sisteme ait parçaların sevkiyatı devam etti.

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Sevkiyat sürecinin 4’üncü gününde 8’inci ve 9’uncu uçak, Mürted Hava Meydanı’na indi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda 8’inci uçak, Mürted Hava Meydanı’na indi” denildi.

​DOKUZUNCU UÇAK ÖĞLE SAATLERİNDE GELDİ

Saat 12.30 sıralarında dokuzuncu uçak da Mürted Hava Meydanı’na iniş yaptı.

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