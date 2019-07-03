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03.07.2019
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S-400’lerle ilgili yeni gelişme: İlk görev yeri ve komutan ataması belli oldu

10 gün içinde Türkiye'ye gelmesi planlanan S-400'lerle ilgili ilk görev yerinin Ankara olduğu ve komutan atamasının yapıldığı duyuruldu.

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ABD’yle Türkiye arasında kriz konusu olan S-400’lerle ilgili ilk görev yeri ataması yapıldı. Buna göre, 10 gün içinde gelmesi planlanan S-400’lere dair ilk görev yeri Ankara olurken komutan ataması da yapıldı.

Cumhuriyet’ten Hüseyin Hayatsever‘in haberine göre, sınıfı hava savunma, rütbesi de albay olan komutanın görev yerinin Ankara olduğu öğrenildi. Türkiye’ye gelecek ilk S-400 bataryasının da Ankara’ya konuşlandırılması, bataryanın bu yıl içinde tam olarak operasyonel olması bekleniyor.

Uzun menzilli radar, füzeleri güdümleyen angajman radarı, komuta kontrol aracı ve füze rampası olmak üzere dört ana elemandan oluşan S-400 hava savunma sistemi, sabit değil taşınabilen bir sistem olduğu için istenirse Türkiye’nin başka bir noktasına taşınabilecek. 

Türkiye’nin Rusya’dan şu anda toplam iki S-400 sistemi siparişi bulunuyor. Türkiye’ye gönderilecek bir S-400 sisteminin 72 füze ateşleme kapasitesi bulunuyor. S-400 hava savunma sistemleri, Türkiye’nin NATO’ya entegre orta ve uzun menzilli hava savunma radar ağına bağlanamayacak; “stand-alone” olarak adlandırılan kendi bağımsız radarıyla kullanılacak. 

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, daha önce bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye’nin S-400’leri kendi geliştirileceği yazılımla dost-düşman tanıma sistemini yaparak kullanacağını belirtmişti.

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