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24.05.2019
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Saadet Partililerden oy isteyen AKP’li Yıldırım’a Saadet adayı Gökçınar’dan yanıt

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Saadet Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Başkanlığı’na aday gösterdiği Necdet Gökçınar, AKP’li rakibi Binali Yıldırım’ı eleştirdi.

Saadet Partisi tarafından yeniden 23 Haziran’da yapılacak seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı’na aday gösterilen Necdet Gökçınar, sponsorlu sosyal medya gönderisiyle Saadet Partililerden oy isteyen AKP’li Binali Yıldırım’a tepki gösterdi.

4 Temmuz 2003 yılında Türk askerinin başına çuval geçirilmesi olayını hatırlatan Gökçınar, şunları söyledi: 

“Kahraman askerimizin başına çuval geçirildiğinde ‘ne notası müzik notası mı?’ diye alay edeceksin sonra da Erbakan Hocamızdan ve millilikten bahsedip Saadet Partisi seçmeninden oy isteyeceksin. Öyle mi? Hadi oradan.”

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