Saadet Partisi’nin İBB adayı Necdet Gökçınar: Toplum mühendisliği yapılıyor. Ekrem Bey var, Binali Bey var. Ya Necdet Bey ne oldu?

Saadet Partisi İstanbul adayı Necdet Gökçınar, 23 Haziran seçim kampanyasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Gökçınar, “Toplum mühendisliği yapılıyor. Hiçbir şey demeyen adaylar parlatılıyor, öne çıkarılıyor. İnsanlar da şaşırıyor. Ekrem Bey var, Binali Bey var. Ya Necdet Bey ne oldu?” dedi.

Saadet Partisi’nin yenilenen seçime girmesinin iktidar partisi ve bazı çevrelerce eleştirilmesine tepki gösteren Gökçınar, “Siz bu seçime niye giriyorsunuz” diye sormanın çok büyük bir nezaketsizlik olduğunu söyledi. Gökçınar, “Burada benim şahsım üzerine yapılan baskıları anlatsam bu nasıl bir ortam dersiniz? Peki o zaman siz niye giriyorsunuz seçime, siz girmeyin o zaman” diye konuştu.

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun seçim afişlerinde eliyle kalp işareti yaptığını anlatan Gökçınar, “Ben sizi seviyorum siz de beni sevin… Bu seçim dili, seçim atmosferini Yeşilçam film platosuna çevirdi. Toplum mühendisliği dediğim bu. Hiçbir şey demeyen adaylar parlatılıyor, öne çıkarılıyor. İnsanlar da şaşırıyor. Ekrem Bey var, Binali Bey var. Ya Necdet Bey ne oldu?” ifadelerini kullandı.