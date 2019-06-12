Saat bozulursa zaman da bozulur mu?

Onur Akyıl’ın yazdığı “Proleterler İçin ‘Patafizik Dersleri”, Can Yayınları etiketi ile raflardaki yerini aldı.

Tanıtım bülteninden

Onur Akyıl Proleterler İçin ‘Patafizik Dersleri’nde, hayallerle kayganlaştırılmış bir gerçeklik zemini kuruyor, çağrışım zincirleriyle okuru bir o yana, bir bu yana çekiyor ve insanın yaşama nasıl bağlandığını sorguluyor.

Gerçeklikle oyun hamuru gibi oynayan, kara ve kızıl bir ilk roman.

Bir saatçi dükkânı.

Tamire getirilen bir guguklu saatin içinden çıkan Ulyanov ‒ küçük ve öfkeli bir adam.

Ulyanov’u yutan Mihail ‒ elbette bir kedi.

Ulyanov’un, Mihail’in, dükkânın peşine düşenler.

Ölümden sonra hayat.

ONUR AKYIL HAKKINDA

Onur Akyıl

1980’de İzmir’de doğdu. Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde yaşadı. 2008’de Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı Dramaturgi Eleştiri Ana Bilim Dalı’ndan “Bernard Marie Koltes Oyunlarında Tematik Bağdaşım” adlı teziyle mezun oldu. Halen aynı okulda yüksek lisans çalışmalarını sürdürmektedir. 1999’da ilk şiiri yayımlandı. Bu tarihten günümüze birçok dergide şiir, öykü ve eleştiri çalışmaları yayımladı. BirGün gazetesi ve Şiirden dergisinde şiir ve şiir sorunları üzerine yazıları, şiir incelemeleri yazmaktadır. Rıfat Ilgaz Jüri Özel Ödülü 2006, Ergün Günçe Övgüye Değer 2008, Ali Rıza Ertan Şiir Ödülü 2008, Nihat Akkaraca Öykü Ödülü 2013, Necati Cumalı Şiir Ödülü 2014, ödüllerinin sahibi olmuştur. Birçok ulusal ve uluslararası festivale katılan sanatçının; Vietnam Mektubu (2008), Unutacak Kimse Yok (2014), Yalnızlık Yengen Olur (2014), Dün Gece Çok Gençtim (2016) isimli dört kitabı yayımlanmıştır. Bunlarla birlikte birçok tematik kitap çalışmasına da katkı sunmuştur. Onur Akyıl, İzmir-İstanbul hattında yaşamını sürdürmektedir.