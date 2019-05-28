Sabah gazetesi haber uydurmaya devam ediyor

Yandaş Sabah gazetesi, İmamoğlu’nun Twitter hesabından paylaştığı, pizzacılık yapan yurttaş ile arasında geçen konuşmayı, “Chp’li İmamoğlu’ndan vatandaşa tokat ve hakaret” başlığıyla paylaştı.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun esnaf ziyareti sırasında, KİPTAŞ AVM içinde pizzacılık yapan bir esnaf, dünkü Habertürk canlı yayınında sorulan bir soru üzerine, sosyal medyaya düşen videoyu sordu.

İmamoğlu, videonun tamamını izletmek istese de esnaftan olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine İmamoğlu, “Bilgin olmadan hiç kimseyi suçlama. Günah işliyorsun şu anda. Zavallı medya bile tamamını yayımlamaktan çekiniyor. Genç bir insan olarak sana söylüyorum. Çoluğuna, çocuğuna, sana kim iftira atabilir?” diye sordu.

İmamoğlu, konuşmanın sonunda yurttaşın yanağına dokunarak, “hadi” dedi ve oradan ayrıldı.

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Yandaş Sabah gazetesi ise bu görüntüleri “Chp’li İmamoğlu’ndan vatandaşa tokat ve hakaret” başlığı ile paylaştı.