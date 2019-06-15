Sabah yazarı Barlas: Ortak yayında İmamoğlu’nun elinden bir kaza çıkabilir

Yandaş Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, bugünkü köşe yazısında yarın akşam gazeteci İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde gerçekleştirilecek Ekrem İmamoğlu – Binali Yıldırım ortak yayınına değindi.

Barlas, İmamoğlu’nun “üzerindeki cilaların hızla döküldüğünü” iddia ettiği yazısında, “İmamoğlu kendisine sorulacak olan can acıtıcı sorularla karşılaşırsa, bazılarına göre CHP adayının elinden kaza da çıkabilir.” satırlarını yazdı.

Barlas’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Bu arada daha önce “Mağdur” olarak topluma sunulan ve hoşgörülü bir portre çizilen Ekrem İmamoğlu’nun üzerindeki cilalar da hızla dökülüyor. İmamoğlu kendisine sorulan sorulardan hoşlanmadığı zaman tersleşiyor ve çok sinirleniyor. Eğer bu yarın yapılacak açık oturumda İmamoğlu kendisine sorulacak olan can acıtıcı sorularla karşılaşırsa, bazılarına göre CHP adayının elinden kaza da çıkabilir. Bu açıdan moderatör İsmail Küçükkaya’nın güvenliğinin korunması da, mutlaka gündemde bulunmalı, deniliyor.”

Mehmet Barlas, Sabah.