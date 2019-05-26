21.5 C
Istanbul
27.05.2019
Anasayfa GÜNCEL Sabahattin Önkibar kendisine kimin saldırdığını yazdı

Sabahattin Önkibar kendisine kimin saldırdığını yazdı

birgun.net birgun.net

Evinin önünde saldırıya uğrayan gazeteci Sabahattin Önkibar yaşadıklarını kaleme aldı. Sabahattin Önkibar saldırganlarla ilgili, “Göz hasmını tanır derler! Benim tahminim, ülkücülükten geçinen kopillerdir” ifadelerini kullandı.

Evinin önünde önünü kesen iki araçtan inen 3 kişinin saldırısına uğrayan gazeteci Sabahattin Önkibar Odatv’de yayımlanan ‘Bana kim saldırdı’ başlıklı yazısında yaşadıklarını anlattı.

Önkibar kendisine saldıranlarla ilgili, “Gelelim, saldırıyı kimin yaptığına…Göz hasmını tanır derler!

Benim tahminim, ülkücülükten geçinen kopillerdir. Ancak iki araç kiralayıp saldırmak, basit bir ergen ya da sokak çocuğunun bireysel eylemi olamaz. Hadise açık ve net olarak organize bir kahpeliktir.

Birkaç gün önce yayına verdiğim, Bahçeli ile alakalı Youtube’daki videoma kızmış olabilirler” ifadelerini kullandı.

Sabahattin Önkibar’a saldırı

İlginizi çekebilir:  Polis amirinden tutuklu annelerine: "Gebersin çocuğun banane"

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,161AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Süper Lig’de küme düşen takımlar açıklandı

birgun.net -
2018/2019 sezonunda Süper Lig’e veda eden son iki takım belli oldu. Akhisarspor’un...
Devamını Oku

Binali Yıldırım: CHP adayı mağdurmuş. Hadi oradan. Bir mağdur varsa benim

birgun.net -
AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "CHP adayı mağdurmuş. Hadi...
Devamını Oku

Antalya’da orman yangını

birgun.net -
Antalya'nın Finike ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, yaklaşık 3 hektarlık alanda...
Devamını Oku

Trump’ı sosyal medyadan eleştiren yargıç görevden uzaklaştırıldı

birgun.net -
ABD'nin Utah eyaletinde görevli bir yargıç ABD Başkanı Donald Trump'ı sosyal medyada...
Devamını Oku

Suriye ordusunun İdlib operasyonu sürüyor: Kritik kasaba geri alındı

birgun.net -
Suriye ordusunun İdlib'in kuzeybatısına doğru ilerleyişinde kritik bir öneme sahip olan Kefr...
Devamını Oku

‘Erdoğan’a hakaret’ gözaltıları: Bir kişi daha sosyal medya paylaşımından ötürü gözaltına alındı

birgun.net -
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişi sosyal medyadan Erdoğan'a yönelik hakaret içeren görseller...
Devamını Oku

Sancaktepe’de toprak kayması: Bina boşaltıldı

birgun.net -
İstanbul Sancaktepe'de yan tarafta bulunan inşaat alanındaki toprak kayması dolayısıyla girişi kullanılamaz hale...
Devamını Oku

Bursa’da iş cinayeti: İki işçi düşerek yaşamını yitirdi

birgun.net -
Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Panayır Mahallesi’nde bir otelin dış cephe temizliğini yapan...
Devamını Oku

Urfa’da tarlaya uçaksavar mühimmatı bağlı balon düştü

birgun.net -
Urfa'nın Viranşehir ilçesinde bir tarlaya ucunda uçaksavar mühimmatı bulunan ve misinayla birbirine...
Devamını Oku

Kaftancıoğlu: Devlet, ilçe seçim kurullarını da mağdur ediyor

birgun.net -
Beykoz İlçe Seçim Kurulu, CHP’nin 23 Haziran seçimleri için oluşturulan sandık kurullarındaki...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi