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27.05.2019
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Sabahattin Önkibar’a saldıranlar serbest!

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Gazeteci Sabahattin Önkibar’a saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında yakalanan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Önkibar’ı darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliler İ.A, İ.Y, İ.Ü ve İ.K emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren zanlılar, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, sanıkları adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. 

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MHP’DEN ÖNKİBAR’A SUÇ DUYURUSU

MHP, geçtiğimiz günlerde saldırıya uğrayan gazeteci Sabahattin Önkibar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), evinin önünde saldırıya uğrayan gazeteci Sabahattin Önkibar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

MHP’den yapılan açıklamada, “Gerek köşe yazıları gerekse yaptığı konuşma ve paylaşımlarda MHP lideri Devlet Bahçeli’ye yönelik sürekli hakaret içeren ifadeler kullanan Sabahattin Önkibar hakkında; kamu davası açılması yönünde suç duyurusunda bulunulmuştur” denildi.

Kaynak:AA

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