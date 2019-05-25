Sabahattin Önkibar’a saldırı

Odatv yazarı Sabahattin Önkibar evinin önünde 3 kişilik grup tarafından saldırıya uğradı.

Odatv’de yer alan habere göre, Evine 300 metre kala Önkibar’ın önünü kesen iki araçtan inen 3 kişi Önkibar’ı darp etti.

Hastaneye kaldırılan Önkibar’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 10 günlük iş göremez raporu alan Sabahattin Önkibar savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Gazeteci Sabahattin Önkibar, yenilenecek olan İstanbul seçimlerine ilişkin geçtiğimiz günlerde “AKP-MHP blokunun yapmaya çalıştığı şey, çamur at izin kalsın durumu yaratmak. Bu yüzden de akla gelebilecek her türlü çamuru atacaklar. Montaj kasetler öne süreceklerini ve sahte belgeler hazırlandığı duyumunu aldım” demişti.

CHP’li Özel’den tepki

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Önkibar’a yönelik saldırıya tepki gösterdi.

Olayın takipçisi olacağını belirten Özel, “Düşüncelerini ifade eden gazetecilere yönelik saldırıların tümünü lanetliyoruz. Bu saldırılar, farklı görüşlere tahammülsüz siyasetin, hedef gösteren dilin sonucu” dedi.

Sabahattin Önkibar'ı arayarak geçmiş olsun dileklerimizi ilettim.



Olayın tüm yönleriyle takipçisi olacağız.



Düşüncelerini ifade eden gazetecilere yönelik saldırıların tümünü lanetliyoruz.



Bu saldırılar, farklı görüşlere tahammülsüz siyasetin, hedef gösteren dilin sonucu. https://t.co/oS2HFpCyjy — Özgür Özel (@eczozgurozel) May 25, 2019

Önkibar’dan açıklama

Saldırının ardından Halk TV‘ye konuşan Önkibar, böyle bir saldırıyı Bahçeli açıklamalarının ardından beklediğini söyledi.

Önkibar “Çete mensupları -eşofman vardı üzerimde- markete doğru giderken 3 kişi saldırdı. Ama hazırdım. Bunların işi sokağa döktüğünü anladım. Bahçeli açıklamalarımdan sonra bekliyordum. Bana vurdular yere düştüm tekmelemeye başladılar. Esnaf geldi müdahale etti. İki tane arabaları vardı bindiler ve kaçtılar” dedi.

Önkibar “Ben çok dikkat ediyordum. Bunu kimin yaptığını ve kimlerin yaptırdığını biliyorum. O çeteleri tutana kafa tutuyorum. Onlardan hesap soracağım. Hemen polise bildirdik. Şikayette de bulunduk. Yarın raporu da karakola ya da adliyeye bildireceğim. Ergen çocukları saldılar üstüme. 19-20 yaşında çocukları saldılar üstüme” diye konuştu.

TEZCAN: KILIÇDAROĞLU VE DEMİRAĞ SALDIRILARI CESARETLENDİRDİ

CHP Aydın Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Bülent Tezcan, Önkibar’a yapılan saldırıyı kınayarak, “Bu saldırıları şiddetle kınamalı ve buna karşı geniş bir mutabakatla karşı çıkmalıyız. Sayın Genel Başkan’a (Kemal Kılıçdaroğlu) Çubuk’ta yapılan saldırı ve gazeteci Yavuz Selim Demirağ’a yapılan saldırının faillerinin serbest bir şekilde dolaşması bu saldırıyı yapmış olanları cesaretlendirmiş olacak” dedi.