22.1 C
Istanbul
25.05.2019
Anasayfa GÜNCEL Sabahattin Önkibar'a saldırı

Sabahattin Önkibar’a saldırı

birgun.net birgun.net

Odatv yazarı Sabahattin Önkibar evinin önünde 3 kişilik grup tarafından saldırıya uğradı.

Odatv’de yer alan habere göre, Evine 300 metre kala Önkibar’ın önünü kesen iki araçtan inen 3 kişi Önkibar’ı darp etti.

Hastaneye kaldırılan Önkibar’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 10 günlük iş göremez raporu alan Sabahattin Önkibar savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Gazeteci Sabahattin Önkibar, yenilenecek olan İstanbul seçimlerine ilişkin geçtiğimiz günlerde “AKP-MHP blokunun yapmaya çalıştığı şey, çamur at izin kalsın durumu yaratmak. Bu yüzden de akla gelebilecek her türlü çamuru atacaklar. Montaj kasetler öne süreceklerini ve sahte belgeler hazırlandığı duyumunu aldım” demişti.

CHP’li Özel’den tepki

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Önkibar’a yönelik saldırıya tepki gösterdi.

Olayın takipçisi olacağını belirten Özel, “Düşüncelerini ifade eden gazetecilere yönelik saldırıların tümünü lanetliyoruz. Bu saldırılar, farklı görüşlere tahammülsüz siyasetin, hedef gösteren dilin sonucu” dedi.

Önkibar’dan açıklama

Saldırının ardından Halk TV‘ye konuşan Önkibar, böyle bir saldırıyı Bahçeli açıklamalarının ardından beklediğini söyledi.

Önkibar “Çete mensupları -eşofman vardı üzerimde- markete doğru giderken 3 kişi saldırdı. Ama hazırdım. Bunların işi sokağa döktüğünü anladım. Bahçeli açıklamalarımdan sonra bekliyordum. Bana vurdular yere düştüm tekmelemeye başladılar. Esnaf geldi müdahale etti. İki tane arabaları vardı bindiler ve kaçtılar” dedi.

Önkibar “Ben çok dikkat ediyordum. Bunu kimin yaptığını ve kimlerin yaptırdığını biliyorum. O çeteleri tutana kafa tutuyorum. Onlardan hesap soracağım. Hemen polise bildirdik. Şikayette de bulunduk. Yarın raporu da karakola ya da adliyeye bildireceğim. Ergen çocukları saldılar üstüme. 19-20 yaşında çocukları saldılar üstüme” diye konuştu.

TEZCAN: KILIÇDAROĞLU VE DEMİRAĞ SALDIRILARI CESARETLENDİRDİ

CHP Aydın Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Bülent Tezcan, Önkibar’a yapılan saldırıyı kınayarak, “Bu saldırıları şiddetle kınamalı ve buna karşı geniş bir mutabakatla karşı çıkmalıyız. Sayın Genel Başkan’a (Kemal Kılıçdaroğlu) Çubuk’ta yapılan saldırı ve gazeteci Yavuz Selim Demirağ’a yapılan saldırının faillerinin serbest bir şekilde dolaşması bu saldırıyı yapmış olanları cesaretlendirmiş olacak” dedi.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,081AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Artvin’de Ensar Vakfı’nı protesto ettiği için yargılanan 12 kişi beraat etti

HABER MERKEZİ -
Dilan ŞahinbaşArtvin'de Ensar Vakfı'nın düzenlediği konferansı protesto...
Devamını Oku

Sabahattin Önkibar’a saldırı

birgun.net -
Odatv yazarı Sabahattin Önkibar evinin önünde 3 kişilik grup tarafından saldırıya uğradı.
Devamını Oku

Öğrencileri darp eden okul müdürü görevden alındı

birgun.net -
Çankırı’nın Yapraklı ilçesindeki bir ilkokulda İstiklal Marşı töreninde kürsüye çıkardığı öğrencilere şiddet...
Devamını Oku

Bursa’da işçileri taşıyan midibüs devrildi: Yaralılar var

birgun.net -
Bursa'da, kontrolden çıkan servis midibüsü, refüjdeki direğe çarparak devrildi. Kazada, sürücünün de...
Devamını Oku

Halfeti’de gözaltına alınanların gözaltı süresi uzatıldı

birgun.net -
Urfa Barosu İnsan Hakları Merkezi, Halfeti’de yaşanan çatışmanın ardından gözaltına alınan 20...
Devamını Oku

Tayland’da kimyasal madde taşıyan gemi yandı: 130 kişi hastanelik oldu

birgun.net -
Tayland’ın Chonburi eyaletinde bulunan Bang Lamung bölgesindeki Laem Chabang limanında, kimyasal madde...
Devamını Oku

Genco Erkal: Hırsız, halkın verdiği mazbatayı seçilmiş başkanın elinden çalandır

birgun.net -
Erdoğan'ın "Herhalde bu sandığın hakkını vereceğiz. İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız” sözlerine...
Devamını Oku

Elektronik YDS’de bilgisayarlar dondu

birgun.net -
Türkiye’nin her yerinden adayların katılımıyla yüz tanıma sistemiyle katıldığı, İstanbul, Ankara ve...
Devamını Oku

Ankara’nın ilk çizgi roman festivali başladı

birgun.net -
Ankara Comics and Art Festivali, başkentli çizgi roman tutkunlarına kapılarını açtı. 
Devamını Oku

Kedi Tombi’den sınıf arkadaşlarına veda

birgun.net -
İzmir”de öğrencilerin sınıfta baktığı kedi Tombi, okulların tatile girmesinin ardından yurt dışına...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi