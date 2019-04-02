Sabırla alınan şehir

31 Mart yerel seçimlerinin en kritik başlığını İstanbul oluşturdu. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun öne geçmesine 3 bin 500 oy kala, gece saat 23:00’da durdurulan Anadolu Ajansı veri akışı, ancak AKP’nin ve YSK’nin sonuçları kabul etmesi ardından yeniden sağlanabildi; tam 14 saat sonra. İmamoğlu, 25 bin oy fark atarak İstanbul’u AKP’nin elinden aldı.



DEĞİŞEN TABLO



İstanbul’da 31 Mart yerel seçiminde CHP ilçe belediyesi sayısını korudu MHP ise ilk defa bir belediye kazandı.



AKP 2014’te 25 ilçe belediyesi kazanmıştı. CHP ise 14 belediye kazanmıştı.



AA’nın verilerine göre CHP bu seçimde Esenyurt ve Küçükçekmece’yi AKP’den alırken, Silivri’yi MHP’ye, Çatalca’yı da AKP’ye verdi. CHP’nin ilçe belediyesi sayısı değişmezken AKP bu seçimde 24 belediye, MHP ise bir belediye aldı.



14 SAATLİK ‘SESSİZLİK!’



Ancak kentin en çekişmeli yarışı ise Büyükşehir Belediyesi’nde yaşandı. Sandıkların açılmasıyla birlikte AA’nın yüzde 60’ların üzerinde gösterdiği AKP Adayı Binali Yıldırım’la farkı adım adım kapatan İmamoğlu, saatler süren karmaşanın ardından seçimin tüm taraflarınca ‘galip’ olarak kabul edildi.



Gece saat 23:00 itibariyle, farkın kapanmasına 3 bin 500 oy kala durdurulan Anadolu Ajansı veri akışı, AKP ve YSK’den yapılan kesin açıklamaların ardından tekrar ‘sağlanabildi.’



İstanbul’u saat 13.00 sularında CHP’nin rengi kırmızıya çeviren AA, yaptığı açıklamada seçim sonuçlarını geçmeyi 31 Mart 23.21’de kesmesini veri akışının kesilmesine bağladı:



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“Anadolu Ajansı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleriyle ilgili verilerin aktarılması görevine de sandıkların kapanmasının ardından başlamış ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar veri akışı kesintisiz devam etmiştir. Bazı sandıklardan sağlıklı veri akışı temin edilemeyince veri aktarımına bir süre ara verilmiş; kalan yüzde birlik sandık sonucuyla ilgili elimize herhangi bir veri ulaşmadığı için de Yüksek Seçim kurulunun sonuçlarının beklenilmesi kararı alınmıştır.”



YSK ‘ÖNDE’ DEDİ



İmamoğlu’nun önde olduğunu açıklayan YSK Başkanı Sadi Güven ise, “AA benim müşterim değil, benden veri almıyor” diyerek konudan kendini kurtardı. Güven, “Ekrem İmamoğlu 4 milyon 159 bin 650 oy, Binali Yıldırım da 4 milyon 131 bin 751 oy almıştır” açıklaması yaptı.



BAŞKA BİR İSTANBUL



CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu da, dün yaptığı son açıklamasında, CHP’nin Seçim Koordinasyon Merkezi’nde yaptığı açıklamada, 30 saattir uykusuz olduğunu ifade ederek, CHP’nin merkezi sistem içerisinde oluşturduğu veri tabanı ve internet sistemiyle beraber tutanakların oluşturulduğunu, Islak imzalı tutanakların tamamının ellerinde olduğunu söyledi. “Şu an itibarıyla net sonucumuz şu; bizimle rakibimiz arasındaki oy farkı 25 bin 158’dir” diyen İmamoğlu, YSK’nin, kendilerinin de açıkladığı seçim sonuçlarını toplumla paylaşmasının demokrasi adına, ülkede bu sürece katkı sunmasının belkide herkesin yüreğine su serptiğini söyledi.



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“Başka bir siyasi dil ve başka bir siyasi süreci İstanbul’a vaat ediyorum ve yaşatacağıma inanıyorum” diyen İmamoğlu, “Farklı bir samimiyeti, siyasi ortama katacağımı şimdiden görüyorum. Dolayısıyla İstanbul’u kazanmayı, dünyanın en büyük kentindeki 16 milyon insanın gönlünü kazanmak olarak tanımlıyorum” ifadelerini kullandı.



AKP İTİRAZI DENEYECEK



Ne var ki AKP sonuçları kabullenmek yerine itiraz yollarına başvurulacağını açıkladı. AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, geçersiz oyların söz konusu olduğunu belirterek, “Elimizde çok çarpıcı bulgular var. Bunları hukuki gerekçeleriyle birlikte ilçe seçim kuruluşlarına sunacağız. Hazırlıklarımızı, tespitlerimizi hukuki gerekçeleriyle oluşturarak ilçe seçim kuruluşuna sunacağız” dedi.



AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, ilk defa kendi verileriyle YSK verileri arasında fark olduğunu belirterek “İstanbul’da sonucu etkileyecek şekilde usulsüzlükler elimizde fazlasıyla mevcut” diye konuştu.



Oylar sayılmaya devam ederken, “Kazandım” açıklaması yapan MHP ve AKP’nin kurduğu Cumhur İttifakı adayı AKP’li Binali Yıldırım, CHP’li rakibi Ekrem İmamoğlu’nun 25 bin fazla oy aldığını söyledi. Sürecin devam ettiğini belirten Yıldırım, iptal edilecek oyların her şeyi değiştirebileceğini ifade etti.