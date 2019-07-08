Sabri Uzun tahliye edildi

Eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, “FETÖe örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek” iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye oldu.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Uzun, avukatları ve yakınları katıldı. Duruşmayı izleyenler arasında eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı da yer aldı.

Kimlik tespitinin ardından savunmasına başlayan Uzun, “Kitabın son cümlesini ‘Hakkınızı helal edin’ diye yazdım. Bugüne kadar böyle bir cümle okuduğunuz kitaplarda geçiyor mu? Türkiye Cumhuriyeti’nde benden daha fazla FETÖ ile mücadele eden birisi çıkarsa davadan çekilirim” diye konuştu.

Görevde bulunduğu dönemde FETÖ’cüler hakkında çok sayıda dava açtığını, bu kapsamda yaklaşık 30 kez ifadesine başvurulduğunu aktaran Uzun, “Benim hakkımda 2014’te biri ifade vermiş, ‘Cemaate yakın’ demiş. Ben bu adamı tanımıyorum. 2015’te de Batman’da bir polis memuru ifade vermiş. Aradan kaç yıl geçmiş, demek ki bunlar biriktirilmiş. 2016’dan beri yakın koruma altına alınmış biriyim. Korumalar Ankara İl Emniyet Müdürlüğü personeli ama onlara sorulmuyor ‘Bu adamın FETÖ ile bağlantısı var mı?’ diye” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımların hatırlatılması üzerine Uzun, “Paylaşımların hepsi doğrudur, bana aittir. Düşündüklerimi, hissettiklerimi ve yanlış gördüklerimi paylaştım. İntikam duygusuyla paylaşmadım” cevabını verdi.

Sanık, avukatları ve tanık beyanlarının ardından ara karar yönelik mütalaasını sunması için söz verilen savcı, Uzun’un tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.

Ardından ara kararını açıklayan mahkeme, adli kontrol şartıyla Sabri Uzun’un tahliyesine hükmetti.

