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28.05.2019
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Sadaka değil, kazanılmış haklarımızı istiyoruz

Ülkenin dört bir yanından İstanbul’a gelen binlerce EYT’li, Yenikapı Meydanı’nda düzenledikleri mitingde bir kez daha hükümete seslendi: “Sizden sadaka istemiyoruz, kazanılmış haklarımızı istiyoruz!”

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Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), gasp edilen emeklilik hakları için yasa çıkarılması talebiyle dün İstanbul Yenikapı’da düzenlenen mitingde buluştu. Mitinge 55 ilden binlerce EYT’li yurttaşın yanı sıra DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve çok sayıda CHP milletvekili katıldı. Aralarında CHP, İYİ Parti, EMEP, Türkiye İşçi Partisi ve EHP’nin olduğu siyasi partilerle Birleşik Metal-İş, DİSK Emekli Sen, Petrol-İş ve DERİTEKS sendikaları ve demokratik kitle örgütleri de mitinge destek verdi.

Mitinge katılan EYT’liler, “Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz”, “Direne direne kazanacağız” sloganlarıyla hükümete tepki gösterdi. Mitingde “Meclise takılanlar ittifakı”, “Yasalar geriye dönük işletilemez” dövizleri taşındı.

EMEKLİLİK BİZİM HAKKIMIZ

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak, her seçim döneminde siyasi partilerin beyannamelerinde EYT konusunun yer aldığına dikkat çekerek, “Biz kazanılmış haklarımızı istiyoruz. Aylık bağlanma oranlarının bizlere hem yaş hem maaş mağduriyeti getirdiğini söylüyoruz. Yaş ve maaş mağduriyeti yaşatan kanunların değişmesini, 1999 öncesi girişlerde taleplerimiz şartlarımız neyse bu şartlarda emekli olabilmeyi istiyoruz. Emekli olurken de insanca yaşam sürecek bir maaş istiyoruz” dedi.

BİZ NE YAPALIM, EL VİCDAN

EYT’li Mustafa Ünalan da “8 bin prim günüm var. Sakatım çalışmıyorum. Eve ekmek götüremiyorum. Devlet büyükleri büyüklüğünüzü gösterin artık. Benim milletim benim milletim diyorsunuz, kimseye bakmıyorsunuz. Buramıza geldi. İŞKUR iş vermiyor. Özel şirket yaşlısın diyor. Ne yapalım biz, el vicdan” diye konuştu.

48 yaşındaki EYT’li Cengiz Öyke ise “2016’da işten ayrıldım. O günden beri bir işe yerleşemedim. 2 kız çocuğu babası ve torun sahibiyim. Torunlarıma harçlık veremiyorum. Yediğimiz içtiğimiz patates. Şimdi patates 8 lira” ifadelerini kullandı.

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EMEKLİLİK YÜK DEĞİL, HAKTIR

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise şunları kaydetti: “Emeklilik hakkı gasp edilen EYT’lilerle omuz omuza olmaya devam edeceğiz. Emeklilik temel bir haktır, devletin temel sorumluluğudur. Bu mağduriyetin derhal kaldırılması gerekiyor. Emeklilik yük değil, bir haktır. Sizin mücadeleniz emeğimize ve geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir.”

Emeklilikte yaşa takılanlar, daha önce de Ankara’da kitlesel salon toplantısı ve İstanbul Maltepe’de miting düzenleyerek sesini iktidara duyurmuştu. Ancak AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Gündemimizde yok” diyerek EYT’lilerin taleplerini olumsuz karşılamıştı.

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AKP milyonları görmezden geliyor

Miting öncesi yazılı açıklama yapan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Milyonları ilgilendiren bir konuyu AKP iktidarının görmezden gelmesi kabul edilemez bir durumdur” dedi. Gürer, TBMM’ye verdiği yasa teklifinin AKP oylarıyla reddedildiğini hatırlatarak, “1999 yılında çıkarılan ve geriye doğru işletilen kanun, 2006 yılında AKP iktidarı döneminde yapılan düzenleme ile ‘mezarda emeklilik’ uygulamasına dönüştürüldü ve prim- gün sayısını doldurmuş olsa dahi 65 yaştan önce emekliliğin önü kesildi. Primini ödemiş, gününü doldurmuş, emekli maaşını hak etmiş kişi için yaş düzenlemesi getirmek onu işsiz kaldığında yoksulluk ve sağlık hizmetlerinden mahrumiyete taşıyor. EYT’liler sadece hak ettiklerini istiyorlar. Sorunu giderecek düzenleme bir an önce yapılmalıdır” dedi.

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