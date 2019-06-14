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14.06.2019
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‘Sadece koltuğu aldın özgürlüğümüzü değil’

CHP’den AKP’ye geçen Bergama Belediyesi’ndeki mobbing ve yasaklar protesto edildi. Bergamalılar ‘Yaşam alanıma dokunma’, ‘Yasak değil hizmet istiyoruz’, ‘Koltuğu aldın özgürlüğümüzü değil’ yazılı dövizler de taşıdı

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Son seçimde CHP’den AKP’ye geçen İzmir’e bağlı Bergama Belediyesi’nde AKP’li başkanın Kleopatra Güzellik Ilıcası Tesisleri’nde içki yasağı getirmesine tepkiler sürüyor. İçki yasağının yanı sıra yeni yönetimin çalışanlara yönelik mobbingi piknikli basın açıklamasıyla protesto edildi.

Bergama Demokrasi Platformu üyeleri aileleri ve çocuklarıyla birlikte tesislere giderek, piknik alanında çay demleyip, mangal yaktı. Tesislerde bulunan restoranın yanı sıra Bergamalıların ilgi gösterdiği piknik yerine gelenlerin çantalarında güvenlik tarafından içki araması yapılmasına tepki gösterildi.

ZEYBEKCİ’NİN SÖZÜ PANKART YAPILDI

Platform üyeleri AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Nihat Zeybekci’nin yerel seçim öncesindeki “Belediye tesislerinde alkolü niye yasaklayalım?” sözünün yazılı oldu-ğu pankartı açtı. ‘Yasak olan yerde turizm olmaz’, ‘Yaşam alanıma dokunma’, ‘Ilıca halkındır, halkın malı özelleştirile-mez’, ‘Yasak değil hizmet istiyoruz’, ‘Dayatmaya karşı dayanışma’, ‘Koltuğu aldın özgürlüğümüzü değil’, ‘Belediye çalışanları yalnız değildir’, ‘Belediyede mobbinge hayır’ ve ‘Dün-ya mirasına dokunma’ yazılı dövizler de taşındı.

MOBBİNG’E VE YASAKLARA HAYIR DEDİLER

Bergama Demokrasi Platformu Dönem Sözcüsü Sevilay Parlas tarafından okunan basın açıklamasında ise “Yönetimin mazbatayı almasıyla birlikte çalışanlara özellikle de belediyede örgütlü ve yetkili sendika üyelerine baskı başladı. Sosyal demokrat, ilerici, Alevi kimlikleriyle bilinen çalışanların görev yerleri değiştirildi” denildi.

Parlas, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Bu yasaklama Kleopatra Güzellik Ilıcası girişine kocaman bir pankart asılarak ilan edildi. 10 yıla yakın süredir Ilıca’da özellikle alt gelir seviyesindeki vatandaşların düşük maliyetlerle ve aile ortamında huzurluca yemeğini yediği, pikniğini yaptığı, alkollü içecek kullananların ya da kullanmayanların birbirlerine herhangi bir olumsuz müdahalesi olmadan vakit geçirdiği, özgürlük ve huzur dolu bir mekandı. Tesis sadece Bergama halkının değil Bergama’ya gelen yerli ve yabancı turistlerin de sıklıkla kullandığı bir yerdi. Belediye yönetimi attığı son adımla halkın yaşam tarzına doğrudan müdahale ederek alkol içme ve satma yasağı getirildi. Belediye için bir gelir kaynağı, halk içinse ailesi ve dostlarıyla hoş vakit geçirdiği bir tesis olan Ilıca’nın özelleştirileceğinin konuşulduğu şu günlerde alkol yasağının getirilmesi, halkın aklında bir dizi soru işareti doğurmuştur.”

Basın açıklamasının ardından aileler, çocukları ile birlikte piknik alanında çay demleyip, mangal yaktı.

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NE OLMUŞTU?

Bergama Belediyesi, ilk olarak Tüm Yerel-Sen ve Tüm Bel-Sen üyesi kamu emekçilerine sendika değiştirmeleri yönünde baskı yapmış, çalışanlara mobbing uygulamıştı. Hemen ardından da Bergama Kleopatra Güzellik Ilıca Tesisleri’nde alkol satışı ve tüketimi yasaklamıştı.

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