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05.07.2019
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Sağlık Bakanı Koca’dan Pakdil’e ziyaret

birgun.net birgun.net

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden yazar Nuri Pakdil’i ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yürüyüş yaparken düşen ve kalça kemiği kırılan yazar ve mütefekkir Nuri Pakdil’in, 10 Haziran’da ambulans uçakla Ankara Şehir Hastanesi’ne nakledildiği belirtildi.

Burada kalça kırığı operasyonu geçiren Pakdil’in, sonrasında solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakıma alındığı hatırlatıldı. 

Bakan Koca’nın, ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldığı ve ‘geçmiş olsun’ dileklerini ilettiği Pakdil’in sağlık durumuyla ilgili de “Solunum sıkıntısı ve destek tedavisi devam eden Pakdil’in sağlık durumu ciddiyetini koruyor” denildi.

Kamuoyunda ‘siyasal islamcı kesimin yazarlarından’ olarak tanınan Nuri Pakdil son olarak Star gazetesinin düzenlediği Necip Fazıl Ödülleri töreninde Atatürk’ün ‘Ne mutlu Türk’üm diyene’ sözünü “Ne mutlu müslümanım diyene” şeklinde söyleyerek gündeme gelmişti. Pakdil, “Atatürk’e karşı mısınız” sorusuna da “Ben Firavun karşıtıyım, beni okuyanlar kimi kastettiğimi bilir” yanıtı vermişti.

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