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27.05.2019
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Sağlık Bakanlığı’ndan kanser aşısı adımı: Küba’dan heyet geliyor

Sağlık Bakanlığı'nın Küba'yla kanser aşısı için çalışma grubu kuracağı ve bu çalışma kapsamında Küba'dan üst düzey bir heyetin Türkiye'ye geleceği açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Küba ile aşı, kanser aşısı ve ilaçları konusunda çalışma grubu kurma kararı alındı. Küba’dan bir heyetin bu hafta Türkiye’ye geleceği açıklandı.

Açıklamada, bakanlıktan üst düzey heyetlerin, aşı yerlileştirme ve teknoloji transferi çalışmaları kapsamında son iki ayda Küba, Güney Kore, Bangladeş ve Endonezya’da çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

Buna göre, “Cenevre’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Küba Sağlık Bakanı Jose Angel Portal Miranda ile gerçekleştirdiği ikili görüşmede, enfeksiyonlara karşı aşılar, kanser aşısı ve ilaçlarının birlikte üretimi konusunda iki ülke arasında Çalışma Grubu oluşturulması kararı alındı” duyurusu yapıldı.

Küba’dan üst düzey bir heyetin bu hafta Türkiye’ye geleceği belirtilen açıklamada, “Küba ilaç kurumu BioCubaPharma Başkanı ve kurum temsilcileri, Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştirecek” ifadelerine yer verildi.

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