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30.07.2019
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Sağlık çalışanları şehir şehir dolaştırılıyor

Burcu Cansu Burcu Cansu

Recep Tayyip Erdoğan’ın “hayalim” dediği şehir hastanelerinde yaşanan sorunlar bitmek bilmiyor. İş yükü artan hekimler bu yük ile boğuşurken şimdi de şehir şehir dolaştırılmaya başlandı. Hekim ve sağlık çalışanı açısından planlama yapılmadan açılan şehir hastanelerinde hekim açığı yaşanıyor. Çok sayıda hekim “geçici görev” adı altında şehir hastanelerine gönderiliyor.

Şehir merkezindeki hastanelerin kapanması ile problem yaşayan hastalar, kalan hastanelerdeki hekimlerin de geçici görevle şehir hastanelerine gönderilmesi sebebiyle tedaviye ulaşmakta güçlüklerle karşılaşıyor.

HASTALAR DA HEKİMLER DE MAĞDUR

BirGün’e açıklama yapan TTB Genel Sekreteri Bülent Nazım Yılmaz, “Plansızlık sebebiyle hekimler geçici görev adı altında şehir hastanelerine gönderiliyor” dedi.

Türkiye genelinde 10 şehir hastanesi açıldığını ve bu hastanelerde hekim ve sağlık çalışanı açısından çok ciddi problemler yaşandığını belirten Yılmaz, şunları söyledi:

“Şehir hastanelerini ‘işleten’ şirketler tam bir otelcilik mantığı ile hareket ediyor. Hastane yönetimi ile bağdaşmayan anlayışın sonucu olarak da hem hekimler hem de hastalar mağdur ediliyor.

Bursa’da kapatılan hastanelerdeki hekimlerin yanı sıra, Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi’nden, Çekirge Devlet Hastanesi’nden ve Dörtçelik Çocuk Hastanesi’nden ve ilçelerdeki Gürsu, Yenişehir, İnegöl, Gemlik, Orhangazi, Karacabey, Mustafakemalpaşa hastanelerinden çok sayıda hekim geçici görevle şehir hastanesine gönderildi. Edremit Devlet Hastanesi’nde aktif çalışan 3 kadın hastalıkları ve doğum uzmanından biri Yozgat Şehir Hastanesi’ne geçici görevlendirildi. Hizmet aksaması dikkate alınmadı. Diğer hekimler de yıllık izinde olduğu için tamamen boşalan bölüme yine günü birlik geçici görevlendirmelerle Atatürk Şehir Hastanesi’nden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı görevlendirildi.

Böyle çok sayıda mağduriyet yaşanıyor. Geçici görev adı altında gönderilen hekimin görüşü sorulmuyor. Ayrıca hekimler gönderilirken hastaların yaşayacağı mağduriyet de gözetilmiyor.”

PERSONEL DE EKSİK

Şehir hastanelerinde hekim sorununun yanı sıra sağlık çalışanı sayısının da yetersiz olduğunu anlatan Yılmaz, “Şirket kapanan devlet hastanelerindeki deneyimli sağlık çalışanları yerine deneyimsiz elemanları işe aldı. Çalışan personel sayısında yaşanan eksiklik nedeniyle hastalar ameliyata girmek için saatlerce bekletiliyor. Hastayı ameliyata hazırlaması gereken, hastayı taşıması gereken personel eksikliği sebebiyle mağduriyet ikiye katlanıyor. Ayrıca hemşire sıkıntısı bedeniyle bazı servislerde hasta takibinde zorluklar yaşanıyor” dedi.

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