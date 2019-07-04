Sağlık emekçileri iyileştirme istiyor

3 milyon kamu emekçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri, ağustos ayında başlıyor. KESK’e bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri öncesinde işyerlerinde kurduğu TİS sandıkları ile binlerce emekçiden TİS’e ilişkin taleplerini topladı. Bu talepler önümüzdeki günlerde raporlaştırılarak kamuoyuyla paylaşılacak. Öte yandan SES Batman Şubesi, dün basın toplantısı düzenleyerek kurdukları sandıklardan çıkan talepleri açıkladı.

Açıklamayı yapan Batman Şube Eşbaşkanı Deniz Topkan, TİS’in 500 bin sağlık ve sosyal hizmet emekçisini ilgilendirdiğine dikkat çekerek, şunları söyledi: “KESK ve SES olarak TİS’e giderken 15 Mayıs-25 Haziran tarihleri arasında işyerinde TİS masaları kurduk. İlimizde TİS sandığı kurduğumuz Bölge Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, ASP İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlar, İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlar ile ilçe devlet hastanelerinde ulaştığımız binlerce kamu emekçisinden yüzlerce talep topladık. Bu yıl TİS masasında çalışanların taleplerini görünür kılmak ve mücadelesini sürdürme kararlılığında olduğumuzun bilinmesini isteriz.”

Topkan, sandıklardan çıkan talepleri ise şöyle sıraladı:

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• Emekliliğe yansıyacak temel ücretin iyileştirilmesi ve en az 6 bin 500 TL olması

• 3600 ek gösterge talebinin tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini kapsayacak şekilde bir an önce yasallaşması

• Yıpranma payının tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini kapsaması

• Sosyal hakların artırılması, ikramiye düzenlemesinin yapılması, sosyal tesisler açılarak çalışanların faydalanacağı alanların yaratılması

• Çocuklar için kreşlerin açılması, bu kreşlerin 7/24 esasına uygun olması

• Mesleki sınırların belirlenmesi ve angarya işlerin kaldırılması

• Nöbet ücreti ve ek ders ücretlerinin iyileştirilmesi

AYRIMCILIK VE KAYIRMACILIĞA SON

• Personel eksikliğinin giderilmesi

• 4/B ve sözleşmelilerin kadroya geçilmesi, 3+1 sözleşmeli çalışanlar için kadroya alınma ve tayin haklarındaki sınırlamanın kaldırılması

• Emeklilikte yaşa takılanlar için yasal düzenlemenin yapılması

• Döner sermaye katsayılarının çalışan lehine düzenlenmesi

• Annelerin süt izin saatinin artırılması, doğum sonrası iznin 1 yıla çıkarılması, yıllık izinlere hafta sonlarının da dâhil edilmesi

• İşyerlerinde sendikal, siyasal ayrımcılığın ve kayırmacılığın giderilmesi

• Atamaların liyakat esasına göre yapılması, sözlü mülakatın kaldırılması, atamalarda siyasi ayrımcılığın ortadan kaldırılması.

Batman Şube Başkanı Topkan, “Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini mücadelede ortaklaşmaya ve haklarımızı birlikte kazanmaya davet ediyoruz” dedi.