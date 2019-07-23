Sağlık emekçileri taleplerini sıraladı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eş Genel Başkanı İbrahim Kara, toplusözleşme görüşmelerine giderken emekçilerin güvenceli çalışma talebinin öne çıktığını açıkladı.

SES Genel Merkezi’nde yapılan basın açıklamasında Kara, örgütlü oldukları 69 ilde emekçilerin taleplerini öğrenmek için kurdukları sandıklardan çıkan sonuçları şu şekilde sıraladı: “Performans kaldırılmalı, temel ücretler ve yardımlar artırılmalı, nöbet sayısına sınırlama getirilmeli ve yıllık izin sayısı artırılmalı.”

Ücretler yoksulluk sınırı üzerinde olmalı

Kara, performansa dayalı ücretlendirme sisteminin kaldırılmasını ve en düşük temel ücretin yoksulluk sınırı olan 6 bin 750 lira üstünde olacağı şekilde düzenleme yapılmasını talep ettiklerini söyledi. Kamu emekçilerinin ücretlerindeki kayıplara ve tüketim maddelerine gelen zamlara da dikkat çeken Kara şu ifadeleri kullandı: “Her türlü ek ödeme emekliliğe yansıtılmalı, maaşlarımızın asgari ücret tutarını aşan kısmı için gelir vergisinin ilk dilimi olan yüzde 15 uygulanmalı, çocuk, aile, giyecek vb yardımlar artırılmalı, yılda iki maaş tutarında ikramiye verilmeli, çalıştırma zorunluluğu doğduğunda nöbet ücretleri saat ücretinin en az iki katı olmalı, gece vardiyasında çalışanlara ücretleri yüzde 50 artırılarak ödenmeli, yılda bir kez 1,5 asgari ücret tutarında tatil ödeneği verilmeli.”

7/24 kreş ve doğum izinleri artırılmalı

Kara kadınlara yönelik eşitsizliklere de dikkat çekerek, kadınların öne çıkan talepleri arasında 7/24 hizmet veren kreş olduğunu söyledi. Ücretli doğum izninin 8 hafta doğum öncesi, altı ay doğum sonrası olarak artırılmasını, doğum nedeniyle ücretsiz izne ayrılan kadınların izinde geçen sürelerin emekli keseneklerinin devlet tarafından ödenmek koşuluyla emekliliğe sayılması, doğum nedeniyle babaya verilen iznin 20 güne çıkartılmasını talep ettiklerini belirten Kara kadınların regl döneminde 2 gün izin istediklerini de ifade etti.