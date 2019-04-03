Sağlıkçılar şiddete karşı g(ö)revde

İzmir Sağlık Platformu’nu oluşturan meslek odası, sendika ve dernekler, Bornova Yunus Emre 29 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli hekime yönelik saldırıyı protesto etmek için bugün İzmir’deki tüm birinci basamak sağlık kuruluşlarında bir gün süreyle iş bırakacak.

Eski Sümerbank’ın önünde saat 12.30’da basın açıklaması yapacak olan platform, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önüne siyah çelenk de bırakacak.



İzmir Tabip Odası, Birinci Basamak Birlik Dayanışma Sendikası İzmir Şubesi, SES İzmir Şubesi, Genel Sağlık-İş İzmir Şubesi, Demokratik Sağlık-Sen İzmir Şubesi ve İzmir Aile Hekimleri Derneği’nden oluşan platform, tüm sağlık emekçilerini eyleme katılmaya çağırdı.



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SES tüm illerde iş bırakacak



KESK’e bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ise bugün tüm illerdeki birinci basamak sağlık kuruluşlarında iş bırakacağını duyurdu. SES’ten yapılan açıklamada, “Uyarılarımız, önerilerimiz dikkate alınmalı; sağlıkta şiddetin önlenmesi, şiddet uygulayanların cezalandırılması için daha fazla vakit kaybedilmemelidir!” dendi.

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TTB’den ‘Beyaz Eylem’ çağrısı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) bugün İzmir’de, 7 yıl önce bir hasta yakını tarafından katledilen Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıldönümü olan 17 Nisan günü ise tüm ülkede ‘g(ö)revde’ olacaklarını açıkladı.

TTB’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



“İzmir Sağlık Platformu’nun almış olduğu 1. basamakta iş bırakma ve basın açıklaması kararının en etkili biçimde gerçekleşmesi için İzmir’de 1. basamakta çalışan tüm hekimleri GöREV’lerini yapmaya, işlerini güçlerini bırakarak basın açıklamasına katılmaya çağırıyoruz. Artık dayanılmaz bir hal alan sağlıkta şiddet konusunda sonuç alıcı düzenlemeler yapılması talebimizdeki ısrarımızı göstermek üzere, Dr. Ersin Arslan’ı yitirdiğimiz 17 Nisan Çarşamba günü, Türkiye’nin tüm illerinde ve bütün kurumlarında çalışan hekimleri ve sağlık çalışanlarını bu konuyu gündeme taşımak için illerinde BEYAZ EYLEME davet ediyoruz.”