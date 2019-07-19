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19.07.2019
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Sahilde drift yapan maganda 10 caretta caretta yuvasına zarar verdi

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Antalya’nın Kumluca ilçesinde, otomobiliyle sahilde drift yapan maganda, 10 caretta caretta yuvasına zarar verdi.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altına alınan caretta caretta kaplumbağalarının yuvalama alanlarından Obalar sahiline gelen kişi, saat 03.00 sıralarında 07 FGC 18 plakalı arazi aracıyla drift yaptı. Çevre sakinleri, bağırarak da rahatsızlık veren sürücüyü 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar etti. Drift yapan sürücü, bu sırada caretta caretta yuvalarının yerini belirlemek için konulan demir kafeslerin üzerinden geçerek kırdı. Mahalle sakinlerinin kendisini görüntülediğini fark eden sürücü, bir süre sonra aracıyla sahilden uzaklaştı.

Gelen ekipler, görgü tanıklarının ifadesine başvurup, aracın çekilen fotoğraf ve plakasını aldı. Ekipler, alkollü olduğu iddia edilen ve 10 yuvaya zarar verdiği belirlenen sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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