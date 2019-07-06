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07.07.2019
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Sahte alkol olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı, 16 kişinin tedavisi sürüyor

Mersin'de sahte alkol zehirlenmeleri ve yaşanan ölümlerin ardından gözaltına alınanlardan 5 kişinin tutuklandığı açıklandı.

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Mersin’de son bir hafta içerisinde 7 kişinin ölümüne neden olan metil alkol zehirlenmesine ilişkin adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5’i tutuklandı. 
Kentte art arda yaşanan sahte içki ölümlerinin ardından çalışma başlatan Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ölenlerin yakınları ve hastanede tedavi gören şahısların ifadeleri doğrultusunda, merkez Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde bulunan 3 tekel büfesine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 17 adet 1 litrelik sahte etil alkol ele geçirilirken, ele geçen sahte alkollerin yapılan laboratuvar analizinde, içerisinde ‘metil alkol’ olduğu, hayatlarını kaybeden vatandaşların da ‘metanol’ zehirlenmesi nedeniyle öldükleri belirlendi. 

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan çalışmalar kapsamında etil alkolleri vatandaşlara sattıkları ileri sürülen ve aralarında daha önce de gözaltına alınıp serbest kalanların da bulunduğu E.A., M.Ö., A.N., Ö.E., B.D., H.E. ve C.A. adlı 7 şüpheli gözaltına alındı.

Yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğünce daha önce adliyeye sevk edilen M.Ö. tutuklanırken, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen diğer 6 şüpheliden E.A, A.N, Ö.E, H.E. tutuklanırken, ikisi serbest bırakıldı. 

Mersin’de son bir hafta içerisinde yaklaşık 30 kişi sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurmuş, bu kişilerden 7’si hayatını kaybetmişti. Hastanelere başvuran şahıslardan bazıları tedavilerinin ardından taburcu edilirken, halen 16 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. 

Mersin’de 5 kişi daha alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu

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Kaynak:İHA

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