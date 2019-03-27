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27.03.2019
Anasayfa GÜNCEL Sahte anket şirketi haber sitelerini kandırdı

Sahte anket şirketi haber sitelerini kandırdı

“KOMSARnet” isimli parodi bir Twitter hesabının kendisini anket şirketi gibi göstererek paylaştığı veriler birçok haber sitesi tarafından haberleştirildi.

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KOMSAR isimli sahte bir araştırma şirketinin; Muğla, Eskişehir, Bursa, Antalya, İzmir, Ankara ve İstanbul’u kapsayan araştırmasının sonuçlarını açıkladığı iddia ettiği bir haber birçok haber sitesi tarafından yayınlandı.

KOMSAR isimli şirketin; Muğla, Eskişehir, Bursa, Antalya, İzmir, Ankara ve İstanbul’u kapsayan araştırmasının sonuçlarını açıkladığı iddia edildi. Ayrıca haberlerde KOMSAR’ın anket sonuçlarına göre Ankara ve Antalya’nın el değiştirdiği de belirtildi.

Haberlerde KOMSAR tarafından hazırlandığı ifade edilen grafiklere de yer verildi.

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İnternet siteleri tarafından haberleştirilen ve KOMSAR isimli araştırma şirketi tarafından yapıldığı ifade edilen anketlerin doğru olmadığı ve bahsi geçen anketlerin “KOMSARnet” isimli parodi bir Twitter hesabının kendisini anket şirketi gibi göstererek paylaştığı veriler olduğu ortaya çıktı.

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