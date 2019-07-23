Şair Didem Madak aramızdan ayrılışının 8’inci yılında anılıyor

Şair Didem Madak’ın aramızdan ayrılışının üzerinden 8 yıl geçti. 2011 yılında aramızdan ayrılan Madak, sevenleri tarafından unutulmadı.
Didem Madak, 1970 yılında İzmir’de doğdu. İlk şiirleri Sombahar ve Ludingirra dergilerinde yayınlanan Madak, ilk kitabı Grapon Kağıtlarıyla İnkılap Kitabevi Şiir Ödülü’nü kazandı. Sonrasında Ah’lar Ağacı (2002) ve Pulbiber Mahallesi (2007) adlı iki kitabı daha yayımlandı.
41 yaşında yakalandığı kanserden dolayı hayatını kaybeden Madak, sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan paylaşımlarla anıldı.
İşte o paylaşımlardan bazıları: