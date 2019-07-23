Şair Didem Madak aramızdan ayrılışının 8’inci yılında anılıyor

Şair Didem Madak’ın aramızdan ayrılışının üzerinden 8 yıl geçti. 2011 yılında aramızdan ayrılan Madak, sevenleri tarafından unutulmadı.

Didem Madak, 1970 yılında İzmir’de doğdu. İlk şiirleri Sombahar ve Ludingirra dergilerinde yayınlanan Madak, ilk kitabı Grapon Kağıtlarıyla İnkılap Kitabevi Şiir Ödülü’nü kazandı. Sonrasında Ah’lar Ağacı (2002) ve Pulbiber Mahallesi (2007) adlı iki kitabı daha yayımlandı.

41 yaşında yakalandığı kanserden dolayı hayatını kaybeden Madak, sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan paylaşımlarla anıldı.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

Zenciler prensesi olacağım.

Hayat işte asıl o zaman başlayacak.'

Pippi Uzunçorap Çiçekli şiirler yazmama kızıyorsunuz bayım

Bilmiyorsunuz. Darmadağın gövdemi

Çiçekli perdelerin arkasında saklıyorum.



Ölümünün 8. yılında #DidemMadak 'a saygıyla… pic.twitter.com/k050VuEzWq — Gülsan narin (@gulsan_narin) July 23, 2019

Vasiyetimdir:

En güçlülerinden seçilsin

Beni taşıyacak olanlar.

Ahtım olsun,

Yükleri ağırlaşsın diye iyice,

Tabutumun içinde tepineceğim.



Aramızdan ayrılışının sekizinci yılında #DidemMadak'ı sevgiyle ve özlemle anıyoruz. pic.twitter.com/pobb6BZ6BK — Metis Yayınları (@Metiskitap) July 23, 2019

Dünyaya bir kadının eli değse Zeyna!

Şöyle ağır bir halı gibi çırpılsa

Tozlar havalansa…#DidemMadak



atlaslara, yollara parlak izlerini bırakanlara saygıyla… pic.twitter.com/SPT07DIurC — İzmir Nar Kadın Dayanışması (@izmirnarkadin) July 23, 2019

Bu canım kadının gidişine 8 sene olmuş. Hep aklımdasın sen ve seni ortak ettiğim kaderim. #didemmadak pic.twitter.com/DP8XUWVrOV — Ruveyda. (@Rthetoughts) July 23, 2019