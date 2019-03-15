Şairin dikkati

NİGAR ÇELEBİ

Sıfır Nöbeti, Elif Karık’ın ilk şiir kitabı. Arkadaş Z. Özger Şiir Ödülü 2016, Jüri Özel Ödülü’ne değer görülen şiirler, Mayıs Yayınları tarafından okurla buluşturuluyor.

Sıfır Nöbeti, şu dizelerle başlıyor nefes almaya ‘Toprağa bastığı anda / Dalgalanmaya başlıyor gövdeler.’ Şair burada çağlar ötesinden seslenmektedir hayata. Milyonlarca insanın trajedisinden, yarım kalan öykülerinden söz almaktadır. Ardından ‘Mülkümü hemen terk ediniz’ diyerek gövdesine sahip çıkmayı diler.

Sıfır neresidir? Şair sıfıra varmayı burada nöbet tutmayı arzulamış mıdır? Arzunun bir mekaniği olmadığını varsayarsak, şair neden bu sınırları belirsiz, dumanlı ve ıssız bölgelere, tanımlanmamış alanlara taliptir? Sonsuz birleşme ve ayrışma figürleriyle bezeli mitolojik bir dans gibidir Elif Karık’ın nöbeti. Sıfır, yaratım ve çöküşün, kaos ve düzenin birbirinin içinde eridiği çoğul noktadır. Şair bu noktada durup, özvarlığını yaşamın içine erittiğinde, ret parçalarını da sahiplenmekte, bütünün ta kendisi olmaktadır. Buradan bakıldığında demiri öğütüp döve döve şekillendiren bir demircidir. İnsanlık harcının organik bileşenleri olduğumuz da yer alır şu dizelerde ‘Karışsa toprağa tuzum / Çatlayıp dökülecek gövdem de / Hiç kurumayan harca’ (s.12).

Elif Karık, derin bir düzlemde sınıra doğru yol alıp, hiçbir şeyi kanıksamadan gözlemleyerek şiirde yeni haller yaratabilen bir şair. ‘Uzundur içimde bir barbar büyüttüm’ (s.10) derken, insanın gölge yanlarıyla kaçarak değil; yüzleşerek aydınlanacağının farkındadır. Nöbet sırasında karanlığı yeterince gördüğü için ışığın nereden geleceğini de iyi biliyor. Gözlem halinde iken nöbet yerini hadsiz ve hesapsızca yeniden yeniden sorgularken, yakınmadan ve yaralarını gösterip, kurban rolüne girmeksizin sahici bir nöbet tutanağı sunuyor bizlere.

Dikkat, insanoğlunu hayata demirleyen ve imgeye gövde kazandıran ana fonksiyonlardan biri. Dikkati diri tutmak, Elif Karık’ın şiirini önemli ölçüde beslemiş görünüyor. Şair, nöbete durduğu yerden dikkatine doğru eğildikçe öz kurgusunu yoğunlaştırarak, kendi bahçeleri üzerinden dünya bahçelerine çıkıyor. Belirsizlik, boşluk, sıfır gibi duranların tadını, kokusunu, dilini, ritmini öğrenip; dikkatinin haritasını çıkarıyor. Dünyanın tozuyla altüst olmuş gibi duran varlık dikkati ile var olanın ötesine geçebilmekte, dışa kapalı gibi duran gözlemci kimliğiyle önce kendine sonra yaşama yeni yollar açabilmektedir. Şiirin gerçek gücü ve önemi de bu değil mi zaten. ‘Dil sözcüklere kapatılmıştı’ (s.13) diyen şair tarafından yaratılan bu deneysel alan, arayışın kimyasına özgü imkân ve imkânsızlıkları ile tekinsiz bir zemin hazırlar. Şair bu tekinsiz zeminde tek başınadır. Alice’in tavşan deliği gibi kendi dikkatinin kuyusunda yuvarlanmaktadır. Ta ki nöbet noktasına dek… Sıfır Noktası her şeyin yeniden vücut bulduğu ‘kaçış merdiveni’dir. Elif Karık, öğretilen, belletilen, ezberletilen iyiliklere, lirizm yüklü kelimelerle yol almaz ‘Kemiğin, taşın, nefretin, hafif / mi hafif içinden geçiyorum’ (s. 20) der.

Şair, nöbet esnasında kendinin, ötekinin ve kapıönünde duran diğer tüm olasılıkların oldukça farkındadır; aritmik parolalar ezberindedir. ‘Kapılar bendeki anahtara uygun değil / Burada hızlıca / Spiraller, çarklar galaksiler / Neye dönüyorum’ (s. 27). Elif Karık şiirinin, tüm olasılıklara gövde açmaktaki ısrarı bu olsa gerek. ‘Ben burada jokerdir / Şiirden çıkıyorum bazen’ (s. 36) der biryandan. Öylesi uçucu, öylesi arayıştadır. Konup kalmak, saplanıp, donmak istemez. Keşfedilmemiş, adı konulmamış alanların peşindedir. Benlikler, trajediler, hikâyeler, şiirin özneleri değil araçlarıdır ancak. Nice tedbirler, kat’i emirler altında, ‘derinin barikatına’ karşı bildiğini okur.

Kitap içerisindeki desenler şairin kendine ait. Elif Karık özgün desenleri ile de farklı anlatım yolları denemiş. Şair, şiirleri ve desenleriyle okuru gündelik heveslerinden çıkarıp; tekinsiz bir yerde, varlığın sıfır nöbetini tutmaya davet ediyor.