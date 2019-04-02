Sakin sakin kazandı

SEMRA KARDEŞOĞLU

YEREL seçimlerin kazananlar listesinin belki de en başında yer alması gereken isim Ekrem İmamoğlu. Parti yönetiminin ve seçmeninin bile kazanacağı konusunda o kadar emin olmadığı bir noktadan başladı yarışa. Yaklaşık üç aylık başarılı bir kampanyayla tam 25 yıl sonra İstanbul’u AKP’nin elinden aldı.

Üstelik seçim gecesi tüm manüplasyon girişimlerine karşı. Trabzon’un Akçaabat ilçesi Cevizli Köyü’nde doğmuş. Üniversite döneminde dek eğitimini Trabzon’da tamamlamış. İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nü kazanınca İstanbul’a gelmiş. Ailesinin inşaat firmasında çalışmış. Futbolla iç içe. Hem oynamış, hem yönetimde yer almış. Babası ilçede ANAP’ın kurucularından olsa da O, siyasette CHP’yi seçmiş. 2008’de üye olmuş. CHP’den 2014’te Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. Hem de partinin oylarını yüzde 5 yukarıya taşıyarak. Onu daha ileriye götürecek adımları da İstanbul’un nüfusu, yaşam biçimi, yerleşim geçmişi ile yeni ve genç bu ilçesinde attı. İlçe halkının sevgisini kazandı.



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CHP’nin İstanbul adayı olarak ismi geçmeye başladığında kamuoyu onu çok az tanıyordu. En büyük eleştiri de buradan geldi. Ancak o “Beni tanıyınca çok sevecekler” dedi kendinden emin.



‘ÇÖZÜM VAR’ DEDİ



Üstelik karşısında iktidar yanlısı sayısız televizyon, gazete, internet sitesine rağmen. Sesini rakibine göre çok daha az duyurabilmesine rağmen. Kirli ve seviyesiz saldırıya, propagandaya ve yalana rağmen.



Halkla kurduğu sahici diyalog, sesini yükseltmeden sakin sakin konuşması, kendisine oy vermeyecek olana karşı sergilediği tutumla siyasette kutuplaştırıcı değil toparlayıcı, yapıcı barışçıl dilin karşılığını nasıl bulduğunu gösterdi. Tüm yalanlara dayanılması zor bir sabırla karşılık vermeyip onun yerine ne yapacağını anlatarak “İmamoğlu varsa çözüm var” cümlesine seçmeni inandırmayı başardı.



Sultanbeyli’deki seçim çalışmalarında “Sana börek, kete yaparım ama oy vermem” diyen Mehruze Keleş’e söyledikleri, kurduğu diyaloğa en güzel örnekti. İmamoğlu “Oyunuzu değil, duanızı istiyorum. Seçileceğim, gelip böreklerini, ketelerini yiyeceğim” yanıtı verdi.



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12 KEZ AÇIKLAMA



Ve seçim gecesi eşine az rastlanır bir performansla seçmene “Bu benim oyuma sahip çıkar, benim hakkımı savunur” dedirtti. Tam 12 kez açıklama yaptı. Sakin sakin, nasıl neye göre önde olduğunu temellendirerek anlattı. Rakibi “Kazandım” açıklaması yaparken bile “Kendisini bu manüplasyona alet olmamaya davet ediyorum” dedi. Gece boyu gözünü kırpmadı. Kibarlığından zerre taviz vermedi. Sabırla, sabırla, sabırla bekledi. Yüzde 98’de takılı kalan İstanbul oy oranlarının açıklanmasını bekledi. Ve sonunda YSK, İmamoğlu’nun oylarının Yıldırım’dan fazla olduğunu açıkladı.



İmamoğlu, İstanbul’da sakince, sabırla, emekle ve bir de alınteriyle (Alnını siliyor sık sık. “Hep çok terlerim” diyor) kazandı.