‘Sakin Şehir’ Şavşat’ın unvanı tehlikede: Doğa talanına İtalya’dan uyarı

Dilan Şahinbaş

İtalya’da 1999 yılında kurulan ‘sakin’ felsefesine ve kendi özelliklerine sahip çıkan, doğal bütünlüğü bozmayan, yerel üreticiliği destekleyen sürdürülebilir kentlerin bir araya gelerek oluşturduğu Cittaslow (Sakin Şehir) Birliği’nden, birliğe üye olan Şavşat’a uyarı mektubu gönderildi.

Gönderilen mektupta Şavşat’ın maruz bırakıldığı doğa tahribatlarının sakin şehir üyeliğini tehlikeye attığı vurgulandı. Cittaslow International Başkanı Stefano Pisani imzalı mektupta “HES, taşocağı veya maden yapılması ve köylerde çok katlı beton binaların inşaatlarının devam etmesi durumunda Şavşat’ın üyeliğinin tekrar değerlendirileceğini buradan ilan ediyoruz” ifadeleri kaydedildi.

Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar, son yıllarda bölgede yapılan HES’ler, taşocakları ve maden arama faaliyetleri sebebiyle Cittaslow Genel Kurulu’nun, Artvin Valisi ve Şavşat Belediyesi’ne uyarı niteliğinde bir mektup gönderildiğini söyledi.

Başkan Acar, Cittaslow International Başkanı Stefano Pisani imzalı mektupta, “Bu eylemler Cittaslow felsefesine ve kriterlerine aykırıdır, yerel halkın ve yerel yönetimin iradesine rağmen HES, taşocağı veya maden yapılması ve köylerde çok katlı beton binaların inşaatlarının devam etmesi durumunda Şavşat’ın üyeliğinin tekrar değerlendirileceğini buradan ilan ediyoruz” yazılı olduğu ifade etti.

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Cittaslow Türkiye’nin önemli bir üyesi

Şavşat Belediye Başkanı CHP’li Nihat Acar yaptığı açıklamada Şavşat’ın, Türkiye’de sürdürülebilir kalkınmanın en iyi örneklerinden birini ortaya koyduğunu, ve doğasının büyük bir tehdit altında olduğunu ifade etti. Acar sözlerini şöyle devam ettirdi, “Cittaslow felsefesi 30 ülkeden 262 kent ile dünya çapında saygın bir yerel kalkınma modelidir. Türkiye bu birliğin en saygın üyelerinden biridir. Bildiğiniz gibi Artvin ilinde ve Gürcistan sınırında yer alan ve çok özel bir dağlık bölgede bulunan Şavşat, Cittaslow Türkiye’nin önemli bir üyesidir. Şavşat’ın Cittaslow felsefesi adına gerçekleştirdiği uygulamalar bir pilot uygulama gibi çevresindeki bölgeye sesini duyurmakta ve örnek olmaktadır. 2015 yılından bu yana Cittaslow üyesi olan Şavşat, Türkiye’de sürdürülebilir kalkınmanın en iyi örneklerinden birini ortaya koymaktadır.”

Şavşat’ın kırsal kesimlerinde ve köylerinde imar ve inşaat ruhsatlarının verilme sorumluluğunun Artvin Valiliği’ne bağlı olan İl Özel İdaresine ait olduğunu hatırlatan Acar, Cittaslow International Başkanı Stefano Pisani’den gelen mektupta şu ifadelerin yazdığını söyledi: “Nehir boyunca bir hidroelektrik santralı kurmak deredeki biyoçeşitliliği yok edecektir. İnsanlarda öfke uyandırmasına rağmen şirketler köylerde toplantılar yapmaktadır. Henüz kesinleşmeyen ancak bize gelen bilgilere göre gizli bir çalışma ile taşocağı ve maden ocağı inşa etmek için planlar geliştirilmektedir. Bu eylemler Cittaslow felsefesine ve kriterlerine aykırıdır, yerel halkın ve yerel yönetimin iradesine rağmen HES, taşocağı veya maden yapılması ve köylerde çok katlı beton binaların inşaatlarının devam etmesi durumunda Şavşat’ın üyeliğinin tekrar değerlendirileceğini buradan ilan ediyoruz.”

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Türkiye’nin sakin şehirleri

Türkiye’deki sakin şehir unvanlı bölgeler şöyle: Seferihisar (İzmir), Perşembe (Ordu), Yalvaç (Isparta), Taraklı (Sakarya), Gökçeada (Çanakkale), Vize (Kırklareli), Akyaka (Muğla) Yenipazar (Aydın), Halfeti (Urfa).