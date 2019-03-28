Sakız Adası resmiyle İzmir kampanyası

Cumhur İttifakı’nın AKP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, 31 Mart yerel seçimler için hazırlatılan aday tanıtım broşüründe İzmir’in kültür mekânları yerine, Yunanistan’a ait Sakız Adası’nda bulunan turistik yel değirmenlerinin kullandı.



Olayı sosyal medyada hesabından duyuran CHP İl Başkanı Deniz Yücel tepki gösterdi. Yücel, “‘Turizmle kültürle iç içe İzmir’ sloganı güzel ama keşke Sakız Adası yerine İzmir resmi kullansaydınız ya da sloganı şöyle yapsaydınız; ‘Turizmle kültürle iç içe Sakız Adası’. Fotoğraftaki yerin İzmir olmadığını bilecek kadar bile İzmir’i tanımamışsınız. Her şeyiniz çakma, düzmece!” dedi.