23.2 C
Istanbul
19.06.2019
Anasayfa DÜNYA Sala'nın ölümüyle ilgili İngiltere'de bir kişi gözaltına alındı

Sala’nın ölümüyle ilgili İngiltere’de bir kişi gözaltına alındı

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: İHA

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala’nın uçak kazasında hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak İngiltere’de bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, Sala’nın ölümününe neden olan koşullara ilişkin geniş kapsamlı bir soruşturma yürüttükleri ve Sivil Havacılık İdaresi dahil değişik kurumlarla çalışmaya devam edecekleri belirtildi. 

Bu soruşturma kapsamında olası bir suça ilişkin delil olup olmadığına bakılması gerektiği kaydedilen açıklamada, “Araştırmalarımızın sonucunda bugün Kuzey Yorkshire bölgesinden 64 yaşındaki bir erkek, hukuka aykırı eylem yoluyla kazara adam ölümüne neden olma şüphesiyle gözaltına alındı.” denildi. 

İsmi açıklanmayan kişinin daha sonra serbest bırakıldığı, ancak soruşturmanın halen devam ettiği vurgulandı. 

28 yaşındaki Arjantinli santrafor, İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City tarafından 19 Ocak’ta kulüp rekoru olan 15 milyon sterlin karşılığında Nantes’tan transfer edilmişti.

Pilot David Ibbotson ve Sala’nın bulunduğu uçak, 21 Ocak akşamı Fransa’nın Nantes şehrinden Galler’in başkenti Cardiff’e doğru seyir halindeyken Manş Denizi’nde kaybolmuştu.

3 Şubat’ta uçağın enkazının yeri belirlenmiş, 6 Şubat’ta ise çıkarılan cansız bedenin Sala’ya ait olduğu tespit edilmişti.

Kaynak:AA
  • Konu başlıkları:
  • sala

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,709AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Sala’nın ölümüyle ilgili İngiltere’de bir kişi gözaltına alındı

birgun.net -
Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın uçak kazasında hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak İngiltere'de bir...
Devamını Oku

Ümraniye’deki İmamoğlu mitingine AKP’lilerden saldırı girişimi

birgun.net -
İmamoğlu'nun Ümraniye'deki seçim mitingi için toplanan yurttaşlara AKP'li bir grup saldırı girişiminde...
Devamını Oku

BM’nin ‘Kaşıkçı’ raporunda cinayete dair yeni detaylar ortaya çıktı

birgun.net -
Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Suudi...
Devamını Oku

Akşener’den Erdoğan’ın ‘yargı’ tehdidine ilişkin açıklama

birgun.net -
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Pazar günü ya Sisi diyecekmişiz ya...
Devamını Oku

Fed, faiz kararını açıkladı

birgun.net -
ABD Merkez Bankası Fed, piyasaların merakla beklediği faiz kararını duyurdu. Fed faizi...
Devamını Oku

Ankara Üniversitesi DTCF’de faşist saldırı

birgun.net -
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde (DTCF) öğrencilere faşistler saldırdı.
Devamını Oku

Erdoğan: Bu milletin valisine ‘it’ diyen bir insandan siyasetçi olmaz

birgun.net -
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimlerinde...
Devamını Oku

TRT’de silah skandalı sonrası 2 memur açığa alındı

BİRGÜN İZMİR -
AYCAN KARADAĞGeçtiğimiz günlerde, TRT İzmir Bölge Müdürlüğü...
Devamını Oku

Mehmet Metiner, Gökçek’in Gülen’i savunduğu tweet’ini “İmamoğlu attı” diye okudu

birgun.net -
Eski AKP'li milletvekili ve Star yazarı Mehmet Metiner, Haber Global'de katıldığı programda,...
Devamını Oku

Mezuniyet töreni için kurulan dev platform yıkıldı: 2 yaralı

birgun.net -
Karabük Üniversitesi'nde düzenlenecek mezuniyet töreni için kurulan dev platform, sağanak ve şiddetli...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi