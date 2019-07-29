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30.07.2019
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‘Salda Gölü imara açılmıyor diyen Çevre ve Şehircilik Bakanı yanlış bilgilendiriliyor’

birgun.net birgun.net

Birinci derece sit alanı ilan edilen ve birçok endemik bitkiye ev sahipliği yapan Salda Gölü kıyısına Millet Bahçesi yapılması projesi CHP’nin takibinde.

T24’e konuşan CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca “Salda Gölü imara açılmıyor diyen Çevre ve Şehircilik Bakanı yanlış bilgilendiriliyor; önce projeye baksın” dedi.

‘SÖZ KONUSU DAHİ OLAMAZ’ DEMİŞTİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şubat ayında Twitter hesabından Salda Gölü’yle ilgili “Salda Gölü’nün imara açılması veya etrafının betonlaşacağı şeklindeki iddia asla doğru değildir. Böyle bir adımın atılması söz konusu dahi olamaz” demişti.

Salda Gölü’nün ‘millet bahçesi’ projesi kapsamında yapılaşmaya açılacağı haberlerine yönelik bugün de açıklamada bulunan Kurum, “Millet Bahçesi projemizle Salda Gölü’nün çevresinde herhangi bir yapılaşmaya asla izin vermeyeceğiz” ifadesini kullandı.

‘BAKAN ONA BİLGİ VERENLERİ DEĞİŞTİRMELİ’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Biçer, Bakan Kurum’un Şubat ayındaki açıklamasının hatırlatılması üzerine “Bakan, danışmanlarını ya da ona bilgi verenleri değiştirmeli, kendisi her zaman olduğu gibi kandırılıyor. Millet Bahçesi Projesi’ni incelesin, projede oyun alanları, konaklama yerleri gibi düzenlemeler var. Biz de bakanı uyarmış olalım. Yaptığı açıklamalarla, gerçeklerin açığa çıkmasıyla komik duruma düşüyor. Önce projeyi incelesin sonra açıklama yapsın. Amaçlarını biliyoruz, vatandaşın direnişini kırmak, yanlış yönlendirmek” diye konuştu.

Gülizar Biçer, ‘imara açılacak’ tartışmalarına neden olan ihaleyle de ilgili olarak ‘hukuken yanlış yapılıyor’ uyarısında bulundu.

Biçer, 31 Temmuz günü TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda yapılacak ihalenin imar değişikliğinin kesinleşmemesi nedeniyle yapılmaması gerektiğini söyledi.

‘HALK SESİNİ YÜKSELTİRSE MÜMKÜN OLMAZ’

30 Temmuz saat 14:00’te Salda Gölü’nün kıyısında eylem yapacaklarını belirten Biçer, “Salda’yı seven herkesi , ülkemizin doğal kaynaklarına sahip çıkmak için, Salda’nın sessizliğine ses olmaya davet ediyorum” çağrısı yaptı. Biçer, “Halk sesini yükseltirse, halka rağmen projenin hayata geçmesi mümkün olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Maldivleri olarak adlandırılan Salda Gölü’nün ekolojik önemini anlatan Biçer, “canlı kuma sahip Türkiye’nin tek gölüdür. Etrafında doğal güzellikler vardır. Salda’nın imara açılması durumunda Salda Gölü’nün doğal güzelliği yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır” ifadelerini kullandı.

Başka Salda Gölü yok: Vazgeçin

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