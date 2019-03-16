Salda’da ‘Uzungöl alarmı’

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘Kıyısına millet bahçesi kuracağız’ dediği Salda Gölü özel koruma bölgesi ilan edildi. Değişikliğin, millet bahçesi planının hayata geçirilmek üzere yapıldığını söyleyen Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı ve akademisyen Erol Kesici, Salda’da yapılaşmanın hızlanacağını söyledi.

Aynı şekilde Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen Trabzon’daki Uzungöl’ün betonlarla kaplı son halini hatırlatan Kesici, “Patara’da da Göcek’de de, Uzungöl’de de aynısı yaşandı. Buralar artık betondan görünmüyor. Salda için de bu yüzden endişeliyim. Millet bahçesi yapılacaksa da koruma alanının dışına yapılsın. Salda yok edilmesin” diye konuştu.

Kesici ayrıca, Salda’nın 1989’da 1. derece SİT alanı ilan edildiğini, daha sonra bu derecenin 2’ye düşürüldüğünü, bunu takip eden süreçte de tabiat parkı ilan edildiğini ve bu koruma statülerindeki derece indirmelerin bölgede sürekli olarak yapılaşmayı artırdığını söyledi. Kesici, “Yasalarla korumak varken, neden bunu yapmıyoruz” diye sordu.