Salda’ya ‘Millet Bahçesi’ ihalesinin iptali için dava

Turkuaz rengi ve beyaz kumsalı ile dünyaca ünlü Salda Gölü’ne Millet Bahçesi ihalesinin iptali ve yürütmenin durdurulması için Isparta İdare Mahkemesi’ne dava açıldı.

Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü’nde, Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine ait Sosyal Donatıları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi ihalesi, yargıya taşındı. Yeşilova sakinlerinden Osman Altınışık, Meral Türkoğlu, Özdemir Korkmaz, Aysel Alp ve Gazi Osman Şakar vekili olarak avukatlar Münip Ermiş, Tuncay Koç ile Mustafa Şahin, dava dilekçesini Isparta İdare Mahkemesi’ne sundu.

Açılan davada, yapılacak Millet Bahçesi, genel altyapı işleri ve rekreasyon alanları ile Millet Bahçesi’ne ait sosyal donatıların yapımını içeren 31 Temmuz’daki ihalenin yürütmesinin durdurulması ve iptali istendi.

Salda Gölü’nün 15 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ‘Özel Çevre Koruma Alanı (ÖÇK)’ ilan edildiğini belirten dava avukatları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Burdur Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü sayfasından 10 Temmuz 2019 tarihinde duyurulan ilan ile de 1/25 binlik, 1/5 binlik ve 1/binlik uygulama imar planları yapıldığının açıklandığına işaret etti.

Avukatlar, yöre sakinleri ve kurumların değerlendirme sürecine dahil edilmeden, çevresel etkileri üzerinde etüt yapılmadan hazırlanan her ölçekteki imar planları henüz kesinleşmeden 140 bin 496,07 metrekarelik alanın müteahhide verilmesine yönelik ihalenin usulsüz ve yasal düzenlemelere aykırı olduğunu belirtti.

Salda Gölü ve çevresinin 1’inci derecede doğal sit alanı olduğu hatırlatılarak, “Önemli Doğa Alanı (ÖDA) olarak Salda Gölü Tabiat Parkı’dır. Peyzaj özellikleri, endemik ve nesli tehlike altındaki türlerin barınma, beslenme ve üreme alanıdır. Çok çeşitli habitatlara ev sahipliği yapmaktadır. Sulak alan olması nedeniyle biyolojik çeşitlilik yüksek seviyededir” denildi.

MARS’IN YÜZEY ÖZELLİKLERİYLE AYNI

Jeolojik ve kimyasal özelliklerinin barındırdığı endemik türlerle ÖDA ve Önemli Kuş Alanı kriterlerini sağladığı da belirtilen dilekçede, “Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından koruma altına alınan kritik türlere ev sahipliği yapan Uluslararası ve Ulusal düzeyde öneme sahip bir alandır. Bölgede yapılan çalışmalar dünyada Mars gezegeninin yüzey özelliklerini (magnezyum yüklü beyaz kayalar) taşıyan dünyadaki iki bölgeden birinin Salda Gölü olduğunu göstermektedir” denildi.