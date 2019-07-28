27.4 C
Istanbul
28.07.2019
Anasayfa YEŞİL BİRGÜN Salda'ya millet bahçesi ihaleye çıkıyor

Salda’ya millet bahçesi ihaleye çıkıyor

birgun.net birgun.net

Burdur’un Yeşilova ilçesindeki turkuaz suyu ve beyaz sahiliyle Türkiye’nin Maldivleri olarak adlandırılan Salda Gölü’nün kenarında yapılacak olan Millet Bahçesi’nin ihalesi 31 Temmuz’da gerçekleştirilecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca (TOKİ) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulüne göre yapılacak Salda Gölü Millet Bahçesi ve Millet Bahçesi’ne ait sosyal donatılar inşaatıyla altyapı ve çevre düzenlemesi işinin ihalesi 31 Temmuz Çarşamba günü TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek.

İşin yapım süresi yer tesliminden itibaren 360 takvim günü olarak belirlendi.

BAKAN KURUM AÇIKLAMIŞTI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum şubat ayında ziyaret ettiği Salda Gölü’nde gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Salda Gölü masmavi turkuaz suyuyla, bembeyaz kumsalıyla dünyada eşine nadir rastlanan bir bölge. Biz burayı Cumhurbaşkanlığımızın açıkladığı manifesto çerçevesinde çevreyi korumak adına, şehirlerimizi korumak adına özel çevre koruma bölgesi ilan edeceğiz. Bu ilan çerçevesinde, bulunduğumuz yaklaşık 300 bin metrekarelik alanda Salda Millet Bahçesi yapacağız. Bu da bir ilk olacak. Millet Bahçesi Projesi çerçevesinde buraya gelen turistlerimiz, yapacağımız otoparkta araçlarını park edecek. Geliş gidiş yollarını daha iyi şartlar altında yapmak suretiyle bu bölgeye gelen vatandaşımızın bungalov evlerde, kafeteryalarda dinlenmesi, yürüyüş yollarında, gezinti alanlarında gezmesini sağlayacak birçok proje ve düzenlemeyi de bu proje kapsamında yapmış olacağız.”

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,629AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Salda’ya millet bahçesi ihaleye çıkıyor

birgun.net -
Burdur'un Yeşilova ilçesindeki turkuaz suyu ve beyaz sahiliyle Türkiye'nin Maldivleri olarak adlandırılan...
Devamını Oku

Genç kadını darp eden şahıs tepkiler üzerine tutuklandı

birgun.net -
Rize'de, genç kadını darp ettikten sonra gözaltına alınmasının ardından adli kontrol şartıyla...
Devamını Oku

Kazdağları’nda ’Su ve Vicdan Nöbeti’ güçlenerek sürüyor

birgun.net -
Çanakkale’nin tek içme ve kullanma suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı havzasındaki siyanürlü...
Devamını Oku

İzmir Gazeteciler Cemiyeti 73 yaşında

BİRGÜN İZMİR -
28 Temmuz 1946 tarihinde kurulan İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) 73. yaşına ulaştı.
Devamını Oku

Barış Akademisyenleri: İşe iademizin yolu açıldı

birgun.net -
BERKAY SAĞOLAnayasa Mahkemesi Genel Kurulu (AYM), “Bu suça...
Devamını Oku

Manuş Baba askerlik fotoğrafı hakkında konuştu

birgun.net -
Müzisyen Manuş Baba, sosyal medyada sıkça paylaşım askerlik fotoğrafı hakkında konuştu.
Devamını Oku

Bursa’da sahibinden 17 milyon liraya satılık ada

birgun.net -
Bursa'nın Karacabey ilçesi Uluabat Gölü'nde, Eskikaraağaç köyünden 2 kilometre açıktaki 45 dönümlük...
Devamını Oku

İmamoğlu görüşme talebini hatırlattı, Erdoğan yanıt verdi

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz etkinliklerinde Cumhurbaşkanı Recep...
Devamını Oku

5 bin Suriyeli bayramı geçirmek için ülkelerine geçti

birgun.net -
Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kurban Bayramı için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı...
Devamını Oku

Yaşar Büyükanıt yoğun bakımda

birgun.net -
Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, yazlığında rahatsızlaşmış ve dün yoğun bakıma...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi