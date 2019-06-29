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29.06.2019
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Saldırgan erkeğe karşı yardım çağrısı: Hayat mücadelesi veriyoruz, kurtarın

Mustafa Kömüş Mustafa Kömüş

Biri nikâhlı birlikte yaşadığı üç kadın ve 11 çocuğununa sürekli şiddet uyguladığı belirtilen AKP’li Siverek Belediyesi Basın çalışanı V.G.’nin bir başkası tarafından çekilen şiddet görüntüleri, sosyal medyada gündeme oturdu. Olayla ilgili gözaltına alınıp, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan V.G.’nin resmi nikahlı eşi H.G. ve E.Y “Bizi bu adamın elinden kurtarın, artık dayanacak gücümüz kalmadı” diyerek yardım istedi.

Üç eş olduklarını söyleyen E.Y. “Kader kurbanıyız. Üçümüzü kandırarak bir eve soktular ve her şeyden mahrum bıraktılar. 10 yıldır onların işkence, küfür, şiddet ve hakaretlerinin altında kaldık. Ortada 11 tane çocuk var. Hepsi mağdur oldular. Her türlü şiddeti gördüler, masumdular” dedi.

V.G.’den şikayetçi olduklarını ifade eden E.Y. “Darp raporlarımızı alıp uzaklaştırma verdiler. Herhangi bir tutuklama yok. Mahkeme gününü bekliyorlar. Oradan da zar zor canımızı kurtararak çelik kuvvet aracılığıyla çıktık. Başka bir şehre geldik ve şu an burada hayat mücadelesi veriyoruz” diye konuştu.

Çocukların da şiddete uğradığını ifade eden E.Y. şunları söyledi: “11 yaşındaki çocuğa kemerle şiddet uyguluyordu, dövüyordu. Kayınbiraderim S.G. de bize şiddet uyguluyordu. Üç kadın şu anda beraberiz. Kader kurbanı olduğumuz için. Elimizden geleni yapacağız ve onların cezası ne ise çeksinler istiyoruz.”

Nereye giderlerse gitsinler destek bulamadıklarını belirten E.Y. şunları öne sürdü: “Daha önce bu konuyla ilgili şikayette bulunmadık. Çünkü biz kime gittiysek bize kapılar kapandı. Belediye ve kaymakamlık o aileyi tanıdığı için, bize kapılarını kapattı. ‘Siz onun eşisiniz’ dediler ve yardımcı olmadılar. 11 çocukla kaymakamlığın kapısına gittik ve bize söylenen ‘Siz kendiniz yaptınız, kendiniz bulun.’  oldu. Çocuklarımızla bizi dışarı attılar.

H.G. ise “Kızım geceleri uyuyamıyor, ona saldırdıklarına dair kâbuslar görüyor. Tek nikahlı eşi benim ve benden önce 10 tane imam nikahlı evliliği var. Çocuklarımı hep kapıları kapatarak odada tutuyordum. 11 yaşındaki kızıma sürekli şiddet uyguluyordu. Ona ‘seni satacağım’ diyordu. Bütün aileden şikayetçiyiz. Devlete sesleniyorum: “Bizi bu adamlardan kurtarın. Artık gücümüz kalmadı” ifadelerini kullandı.

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